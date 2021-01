Nach Gasexplosion im Kosovo – Zwei Verletzte nach Österreich

Zur medizinischen Betreuung

Bei einer schweren Gasexplosion sind am 5. Jänner in der Stadt Ferizaj im Kosovo mehr als 40 Personen verletzt worden. Das Bundesheer transportiert nun am Samstag zwei schwer verletzte Zivilisten mit der Transportmaschine C130 - Hercules nach Österreich zur medizinischen Betreuung im Landeskrankenhaus Graz.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP): Wir sind seit 1999 mit unseren Soldaten im Kosovo im Einsatz und pflegen enge Verbindung zur dortigen Bevölkerung. Gerade in dieser schwierigen Zeit der Covid-19 Pandemie unterstützen wir im Rahmen der außenpolitischen Solidaritätsleistungen unsere Partner des Westbalkans.