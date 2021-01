Nach Gasexplosion im Kosovo – Zwei Verletzte nach Österreich

Zur medizinischen Betreuung - Männer mit Hercules-Maschine des Bundesheeres zur Behandlung nach Graz geflogen

Nach einer heftigen Gasexplosion im Kosovo hat Österreich zwei Schwerverletzte zur medizinischen Betreuung aufgenommen. Laut Außenministerium landete am späten Samstagnachmittag eine Bundesheer-Transportmaschine (C130-Hercules) mit zwei schwerverletzten Zivilisten am Flughafen Graz. Die beiden Männer (Jahrgänge 1985 und 1991) werden nun im Landeskrankenhaus Graz behandelt. Bei dem Unglück in Ferizaj waren am Dienstag mindestens 42 Menschen verletzt worden.

Die kosovarische Polizei ging laut von der Nachrichtenagentur AFP zitierten Medienberichten zufolge davon aus, dass die Detonation durch einen geplatzten Gastank ausgelöst worden war. Auf TV-Bildern waren kaputte Fenster und der zerstörte Außenbereich des Lokals in der Stadt Ferizaj zu sehen. "Der Verdacht ist, dass die Explosion von einer Gasflasche ausging", sagte der Polizeichef der Stadt, Emin Beqiri. Nach Angaben der Behörden waren unter den Verletzten auch einige Passanten, die sich zum Zeitpunkt der Explosion in der Nähe des Restaurants aufhielten.

Von den Menschen, die sich während des Unglücks im Restaurant aufhielten, erlitten demnach 14 schwere Verletzungen. Sie waren am Dienstag ins Krankenhaus der Hauptstadt Pristina gebracht worden. In Folge ersuchte das kosovarische Außenministerium um Unterstützung und die Übernahme von zwei Patienten. Das österreichische Außenamt haben "sofortige Hilfe" zugesagt.

"Österreich leistet ganz selbstverständlich immer dann Hilfe, wenn es notwendig ist", wurde Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer Aussendung vom Samstag zitiert. "So haben wir im vergangenen Frühjahr bereits COVID-19 Patienten aus den Westbalkanstaaten in Österreich medizinisch versorgt und im Laufe des Jahres immer wieder Unterstützung beispielsweise in Form von medizinischer Ausrüstung geleistet." Kurz war im Vorjahr in Kritik geraten, nachdem er im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie Reiserückkehrer vom Westbalkan und Kroatien zu einem beträchtlichen Teil für das Infektionsgeschehen in Österreich mitverantwortlich gemacht hatte.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) sprach am Samstag davon, dass "eine enge Partnerschaft mit den Staaten des Westbalkans ein Schwerpunkt der österreichischen Außenpolitik" sei. Insofern ist es nur selbstverständlich, dass wir auch in solchen Notsituationen unterstützend zur Seite stehen". Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) strich ebenfalls das Engagement in der Balkanregion hervor: "Wir sind seit 1999 mit unseren Soldaten im Kosovo im Einsatz und pflegen enge Verbindung zur dortigen Bevölkerung. Gerade in dieser schwierigen Zeit der Covid-19 Pandemie unterstützen wir im Rahmen der außenpolitischen Solidaritätsleistungen unsere Partner des Westbalkans." Die eingesetzte Bundesheer-Maschine sei mit speziellen Krankentransportcontainer ausgestattet, ergänzte die Ministerin.

Die steirische Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ebenfalls ÖVP) ließ in der Aussendung wissen: "Die Steiermark unterstützt mit dieser Aktion aufgrund ihrer Kompetenzen und Möglichkeiten die Versorgung von zwei Schwerverletzten." In Österreich gebe es zwei spezielle "Zentren für die Behandlung von Schwerbrandverletzten". Eines dieser Zentren befinde sich am LKH-Universitätsklinikum Graz.