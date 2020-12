Nach Gestapo-Vergleich - Fidesz-Fraktionschef entschuldigt sich

Deutsch: "Damit es keine weiteren Spannungen innerhalb der EVP gibt"

Wenige Stunden vor der Entscheidung über seinen Ausschluss aus der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) hat sich der ungarische Delegationsleiter im Europaparlament, Tamas Deutsch, für seinen umstrittenen Gestapo-Vergleich entschuldigt. "Um weitere Missverständnisse zu vermeiden, nehme ich den von mir getroffenen Vergleich zurück, damit es keine weiteren Spannungen innerhalb der EVP gibt", sagte Deutsch am Dienstag nach Angaben der ungarischen Nachrichtenagentur MTI.

Deutsch appellierte an die EVP-Abgeordneten, ihn nicht auszuschließen. "Ihre Einheit und Diversität machen die EVP zur stärksten europäischen Partei", sagte Deutsch. Er und seine nationalkonservative Fidesz wollten weiter als EVP-Mitglieder tätig sein, versicherte der ungarische Abgeordnete.

Den Antrag auf Ausschluss von Deutsch hat ÖVP-Europaabgeordneter Othmar Karas gestellt. Er bekräftigte in der "Süddeutschen Zeitung" vom Dienstag, dass Deutsch nach seiner "unerträglichen und unverantwortlichen Aussage" aus der EVP-Fraktion ausgeschlossen werden müsse. Karas spricht von einer Frage der Selbstachtung aller EVP-Abgeordneten. "Es geht hier um etwas Grundsätzliches, nämlich um unsere Haltung und unser Selbstverständnis, wie wir die Zukunft Europas gestalten wollen." Karas und seine etwa 40 Unterstützer beklagen, dass Deutsch sich nicht glaubhaft entschuldigt habe und die Aufregung als persönliche Befindlichkeit abtue.

Deutsch hatte im November gegenüber ungarischen Medien gesagt, es erinnere ihn an die Gestapo oder an die ungarische kommunistische Geheimpolizei AVO, wenn EVP-Fraktionschef Manfred Weber in seinen Reden ankündige, wer nichts zu verbergen habe, der müsse vom EU-Rechtsstaatsmechanismus auch nichts befürchten. Deutsch behauptete später, sich bei Weber bereits entschuldigt zu haben und wies in einer Reaktion auf den Ausschlussantrag die "Anschuldigungen" zurück.

Für die EVP steht in dem Konflikt viel auf dem Spiel, weil einem Ausschluss von Deutsch wohl ein Exodus der anderen Fidesz-Europaabgeordneten folgen dürfte. Mit 13 Abgeordneten stellt Fidesz derzeit die viertgrößte nationale Delegation innerhalb der Europäischen Volkspartei, hinter Deutschland, Polen und Rumänien.

Die ÖVP-Europaabgeordneten haben sich nach Angaben ihrer Delegationsleiterin Angelika Winzig noch nicht auf ihr Stimmverhalten festgelegt. Karas war ÖVP-Spitzenkandidat bei der Europawahl im Vorjahr, gilt aber innerhalb der Delegation als isoliert. Die Delegationsleitung legte Karas zurück, als er bei der Konstituierung des Europaparlaments auf den weitgehend zeremoniellen Posten des Vizepräsidenten der Volksvertretung gewählt wurde.