Nach Gestapo-Vergleich - Karas: Antrag gegen Deutsch bleibt am Tisch

ÖVP-Europaabgeordneter erwartet Entscheidung zu umstrittenen Aussagen

Auch nach der Entschuldigung des ungarischen Delegationsleiters im Europaparlament, Tamas Deutsch, für seinen umstrittenen Gestapo-Vergleich, bleibt der Antrag des ÖVP-Europaabgeordneten Othmar Karas auf Ausschluss von Deutsch aus der EVP-Fraktion "auf dem Tisch". Das sagte Karas am Mittwoch im Gespräch mit Journalisten. Ob am Mittwochabend in der EVP-Fraktion über diesen Antrag abgestimmt wird, ist aber noch unklar.

Er höre, dass manche in der Europäischen Volkspartei (EVP) hinter den Kulissen nach der Entschuldigung von Deutsch auch andere Möglichkeiten der Sanktionierung der umstrittenen Aussagen sehen. Möglicherweise werde es noch einen weiteren Antrag geben. Karas, auch Vizepräsident des EU-Parlaments, kündigte aber an, dass am Mittwoch in jedem Fall "über Konsequenzen aus dem von mir angesprochenen Verhalten abgestimmt" werde. "Eine Entscheidung gibt es auf jeden Fall. Darauf bestehe ich." Der Vergleich mit der Gestapo sei für ihn "inakzeptabel" und "unerträglich", betonte Karas: Die EU sei die Antwort auf Stalinismus. "Der Ausschlussantrag ist am Tisch, bleibt am Tisch." Deutsch bleibe für ihn ein "Politiker auf Bewährung", so Karas.

Eine gemeinsame Entscheidung in ÖVP-Delegation gebe es in der Frage aber nicht. Er habe die ÖVP-Delegation "umfassend über meine Motive und Hintergründe informiert", sagte Karas. ÖVP-Delegationsleiterin Angelika Winzig hatte am Dienstag erklärt, die Partei sei noch nicht festgelegt. EVP-intern wird darüber spekuliert, dass im Fall eines Ausschlusses von Deutsch alle 13 ungarischen Abgeordneten der EVP die Fraktion verlassen. Fidesz stellt derzeit die viertgrößte nationale Delegation innerhalb der Europäischen Volkspartei, hinter Deutschland, Polen und Rumänien. Die Mitgliedschaft der rechtsnationalen ungarischen Regierungspartei in der EVP ist seit März 2019 suspendiert.

Deutsch hatte im November gegenüber ungarischen Medien gesagt, es erinnere ihn an die Gestapo oder an die ungarische kommunistische Geheimpolizei AVO, wenn EVP-Fraktionschef Manfred Weber in seinen Reden ankündige, wer nichts zu verbergen habe, der müsse vom EU-Rechtsstaatsmechanismus auch nichts befürchten. Später entschuldigte er sich. "Um weitere Missverständnisse zu vermeiden, nehme ich den von mir getroffenen Vergleich zurück, damit es keine weiteren Spannungen innerhalb der EVP gibt", sagte Deutsch am Dienstag nach Angaben der ungarischen Nachrichtenagentur MTI.

Karas sagte, die Entschuldigung von Deutsch "zu respektieren". Der ungarische Parlamentarier müsse aber beweisen, dass sie auch ernst gemeint sei. Seit der Suspendierung der Fidesz habe es "keine Verbesserung der Situation gegeben". Er ortete Nationalpopulismus, der zu erpresserischem Verhalten und Blockadehaltungen führe.

Karas sieht auch einen Zusammenhang mit dem Brexit. "Dieses Verhalten des Erpressens mit Rabatten, das Verhalten des Blockierens und der doppelbödigen Information (...) hat zum Brexit geführt. Darum bin ich ja auch so allergisch. Wir müssen den Finger in die Wunden von Anfang an legen." In Sachen Brexit ist eine EU-Parlamentssitzung für den 28. und 29. Dezember anberaumt, sollte es in den Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien über ein Abkommen zu einer Einigung kommen. Es werde außerdem überlegt, wie damit umgegangen wird, wenn die Regelung vom EU-Parlament nicht am 1. Jänner ratifiziert werden könne, sondern der Übergang zwei, drei Wochen länger dauere. "Gäbe es keine Prüfung, sondern nur ein Abnicken, dann würde mich das schmerzen", sagte Karas. Und er betonte: "Ohne Ratifizierung kein Handelsvertrag."

Großbritannien war Ende Jänner offiziell aus der EU ausgetreten, der es zuvor seit 1973 angehört hatte. Am 31. Dezember endet die Übergangsphase, in der das Königreich noch EU-Regeln anwenden muss. Danach droht ohne ein Handelsabkommen Chaos. Experten rechnen dann mit höheren Zöllen auf viele Produkte sowie langen Wartezeiten an der Grenze.