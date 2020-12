Nach Gestapo-Vergleich - ÖVP noch nicht festgelegt

Am Mittwoch berät EVP-Fraktion über Ausschluss des Fidesz-Delegationsleiters

Die ÖVP-Delegation hat sich noch nicht festgelegt, ob sie für einen Ausschluss des Fidesz-Delegationsleiters im Europaparlament, Tamas Deutsch, stimmen wird. Deutsch hatte den Einsatz der EVP-Fraktion und ihres Vorsitzenden Manfred Weber für Rechtsstaatlichkeit in Europa mit der nationalsozialistischen Gestapo und dem stalinistischen ungarischen Geheimdienst AVO verglichen. ÖVP-Delegationsleiterin Angelika Winzig sagte am Dienstag, ihr fehlten noch wichtige Informationen.

Die Fraktion der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) will am Mittwoch über den Ausschluss des Fidesz-Delegationsleiter Tamás Deutsch beraten. Mehrere EVP-Europaabgeordnete haben auf Initiative des Vizepräsidenten des EU-Parlaments, Othmar Karas (ÖVP), den Antrag auf Ausschluss des Delegationsleiters der nationalkonservativen ungarischen Fidesz-Partei im EU-Parlament, Tamás Deutsch, gestellt.

Winzig sagte, sie habe in der Causa noch keine Stellungnahme von Weber gehört. Auch sei unklar, ob sich Deutsch entschuldigt habe. Sie kenne Deutsch auch nicht gut persönlich. Am Mittwoch werde es in der Fraktion das erste Gespräch über einen möglichen Ausschluss geben, es sei noch offen, ob es auch schon zu einer Abstimmung komme. EVP-intern wird darüber spekuliert, dass im Fall eines Ausschlusses von Deutsch alle 13 ungarischen Abgeordneten der EVP die Fraktion verlassen. Dies würde allerdings nichts daran ändern, dass die EVP weiterhin größte Delegation im EU-Parlament bliebe.

Karas bekräftigte indes in der "Süddeutschen Zeitung" vom Dienstag, dass Deutsch nach seiner "unerträglichen und unverantwortlichen Aussage" aus der EVP-Fraktion ausgeschlossen werden müsse. Karas spricht von einer Frage der Selbstachtung aller EVP-Abgeordneten. "Es geht hier um etwas Grundsätzliches, nämlich um unsere Haltung und unser Selbstverständnis, wie wir die Zukunft Europas gestalten wollen." Karas und seine etwa 40 Unterstützer beklagen, dass Deutsch sich nicht glaubhaft entschuldigt habe und die Aufregung als persönliche Befindlichkeit abtue.