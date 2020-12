Nach Gestapo-Vergleich: Weber drängt auf EVP-Entscheidung zu Fidesz

Laut Karas will die Partei zu Jahresanfang über die Mitgliedschaft entscheiden

Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament, Manfred Weber, drängt auf eine rasche Entscheidung seiner Partei zur rechtsnationalen ungarischen Fidesz-Partei. "Es ist an der Zeit, dass die EVP-Partei über die Mitgliedschaft von Fidesz entscheidet", sagte Weber am Mittwoch in einer Fraktionssitzung. Der Fidesz-Delegationsleiter, Tamas Deutsch, soll indes von der EVP-Fraktion nur suspendiert und nicht ausgeschlossen werden.

Deutsch hatte den Einsatz der EVP-Fraktion und ihres Vorsitzenden Weber für Rechtsstaatlichkeit in Europa mit der nationalsozialistischen Gestapo und dem stalinistischen ungarischen Geheimdienst AVO verglichen. Er hatte damit eine Diskussion um seinen Ausschluss provoziert. Der Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas (ÖVP), hat einen Antrag auf Ausschluss von Deutsch gestellt, der von rund 40 EVP-Abgeordneten unterzeichnet wurde. Karas erklärte am Mittwoch in einem Pressegespräch, dass die EVP Anfang des Jahres über die Fidesz-Mitgliedschaft entscheiden will.

Orbans Fidesz-Partei ist wie die ÖVP Teil der christdemokratischen Parteienfamilie EVP. Ihre Mitgliedschaft in der Partei - nicht der Fraktion - ist wegen des Vorwurfs der Verstöße gegen die Grundwerte der Europäischen Union seit März 2019 auf Eis gelegt. Das Vorgehen gegen Deutsch betrifft die EVP-Fraktion im Europaparlament und ist vom Verfahren getrennt vom EVP-Parteiverfahren zu Fidesz.

Weber habe "ein klares Signal" in der Fraktionssitzung am Mittwoch verlangt, hieß es. Fidesz stehe derzeit an einer Weggabelung, und die Frage ihrer Mitgliedschaft in der EVP solle so bald wie möglich geklärt werden. Die aktuelle Situation mit wiederholten Angriffen auf die EU und ihre Gründungsprinzipien sei schädlich für die politische Familie der EVP.

Der Präsident der Europäischen Volkspartei, Donald Tusk, hat einen Ausschluss der rechtsnationalen ungarischen Regierungspartei Fidesz verlangt. Nachdem Ungarn und Polen mit ihrem Veto einen Beschluss zum EU-Corona-Aufbaufonds und zum mehrjährigen EU-Budget blockiert hatten, kritisierte Tusk: "Wer auch immer gegen das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit ist, ist gegen Europa."