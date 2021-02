29-Jähriger einstimmig gewählt - Er folgt Peter Krammer nach

Im Vorfeld der konstituierenden Sitzung des St. Pöltner Gemeinderats am Montag hat die ÖVP Florian Krumböck als neuen Klubobmann präsentiert. Der mit 29 Jahren jüngste Mandatar wurde einstimmig zum Nachfolger von Peter Krammer gewählt. In einer Aussendung sprach Krumböck am Samstag von einer großen Chance. Der ÖVP als größter Oppositionspartei komme "viel Verantwortung in der Kontrolle der Mehrheitsfraktion (SPÖ, Anm.) zu".