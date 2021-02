Nach GR-Wahl in St. Pölten: Team der ÖVP fixiert

Matthias Adl und Markus Krempl-Spörk sowie Mario Burger im Stadtsenat, drei Frauen neu in zehnköpfiger Mannschaft

Per Videokonferenz hat der Stadtparteivorstand der ÖVP St. Pölten am Montagabend sein künftiges Team im Rathaus der Landeshauptstadt fixiert. Die Entscheidungen sind einer Aussendung zufolge einstimmig gefallen. Matthias Adl bleibt Vizebürgermeister und wird gemeinsam mit Markus Krempl-Spörk sowie Mario Burger in den Stadtsenat einziehen. Mit Romy Windl, Susanne Binder-Novak und Marion Gabler-Söllner sind drei Frauen neu in der nun zehnköpfigen Mannschaft.

Die Volkspartei sei "mit deutlichem Abstand zur stärksten Oppositionskraft" gewählt worden, sagte Adl. "Wir werden diese Verantwortung auch wahrnehmen und eine aktive Rolle in der Gestaltung unserer Stadt einnehmen." Jedes einzelne Augenpaar werde aber auch der SPÖ auf die Finger schauen, kündigte der ÖVP-"Vize" wie schon am Wahlabend an.