Nach "Joker": Joaquin Phoenix dreht mit Horrormeister Ari Aster

Produktionsstart von "Disappointment Blvd." noch nicht bekannt

Als diabolischer "Joker" holte Joaquin Phoenix (46) vor einem Jahr den Oscar als bester Hauptdarsteller. Nun packt der Schauspieler sein nächstes Projekt an - mit Horrormeister Ari Aster. Der US-Regisseur, der mit den Gruselthrillern "Hereditary - Das Vermächtnis" (2018) und "Midsommar" (2019) für Gänsehaut sorgte, holt Phoenix in "Disappointment Blvd." vor die Kamera, wie das Studio A24 am Donnerstag auf Twitter bekanntgab.

Über den Inhalt des Films nach einer Idee von Aster ist nur wenig bekannt. Der Streifen werde als "ein Jahrzehnte umfassendes Porträt eines der mächtigsten Unternehmer aller Zeiten" beschrieben, berichtete das Filmportal "Deadline.com".

Dies ist erst der dritte Kinofilm für den 34-jährigen Aster. Ein Produktionsstart wurde noch nicht bekannt. Vermutlich dreht Phoenix aber diesen Film vor seinem Auftritt als Napoleon in dem geplanten Historien-Epos "Kitbag". Regisseur Ridley Scott will das Projekt über den machthungrigen französischen Kaiser spätestens Anfang 2022 angehen.