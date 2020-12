Nach "Katz-und Maus-Spiel": EU auf Sanktionskurs gegen Türkei

Weitere Firmen und Einzelpersonen sollen im Zusammenhang mit dem Gasstreit auf die Liste

Die EU will im Zusammenhang mit umstrittenen Gaserkundungen im Mittelmeer den Sanktionskurs gegen die Türkei offenbar verschärfen. Das geht aus einem Entwurf für ein gemeinsames Papier für das EU-Gipfeltreffen am Donnerstag hervor, das der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorlag.

Demnach sollen weitere Firmen und Einzelpersonen aus der Türkei auf einer seit 2019 existierenden Sanktionsliste der EU landen. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten die Türkei Mitte Oktober im Streit über Erkundungen vor der Küste Zyperns und Griechenlands zum Einlenken aufgefordert und zugleich Sanktionen für Dezember nicht ausgeschlossen.

Die Regierung in Ankara hatte damals kurz vor dem EU-Gipfel ein Gas-Explorationsschiff aus umstrittenen Seegebieten zurückbeordert und es nach einer erneuten Erkundungsreise erst vorige Woche wieder abgezogen. EU-Ratspräsident Charles Michel hatte die Türkei daraufhin vor einem "Katz-und-Maus-Spiel" mit der EU gewarnt.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan warf der EU vor, "niemals ehrlich" gegenüber seinem Land gewesen zu sein. Zugleich erklärte er am Mittwoch, er mache sich wegen möglicher Wirtschaftssanktionen der EU gegen die Türkei keine Sorgen: "Im östlichen Mittelmeer werden wir unserer gesamten Rechte schützen", fügte er hinzu.