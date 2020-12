Nach Massentests - Steirische Behörden vier Tage ohne Parteienverkehr

Nur dringende und schon vereinbarte Termine bei Bezirkshauptmannschaften

In den steirischen Bezirkshauptmannschaften wird in den Tagen nach den Massentests kein Parteienverkehr stattfinden, informierte die Kommunikation Land Steiermark am Donnerstag. Konkret werden es Montag bis inklusive Donnerstag, 17. Dezember, sein. Ausgenommen sind "wichtige und dringende Behördenwege, die im Einzelfall telefonisch zu vereinbaren sind". Bereits vereinbarte Termine bleiben aufrecht. Der reguläre Parteienverkehr startet wieder mit Freitag, 18. Dezember.