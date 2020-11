Ohne ideologischen Plan gehandelt

Fünf Monate nach einem Messerangriff mit drei Toten in der englischen Stadt Reading hat der Verdächtige die Tat eingeräumt. Vor dem Londoner Old-Bailey-Gericht gestand der 26-Jährige am Mittwoch während einer Anhörung, Mitte Juni in einem Park drei Menschen getötet und drei weitere verletzt zu haben. Er habe ohne größeren Plan oder ideologische Motivation gehandelt. Entgegen ersten Berichten britischer Medien stufte die Polizei den Fall nicht als Terrorakt ein.