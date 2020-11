Nach Messerattacke in Kärnten: Anklage wegen versuchten Mordes

54-Jähriger hatte im Frühjahr seinen Chef in Kopf und Rücken gestochen - Nicht rechtskräftig

Die Staatsanwaltschaft (STA) Klagenfurt hat Anklage wegen versuchten Mordes gegen einen 54-jährigen Slowenen erhoben. STA-Sprecherin Tina Frimmel-Hesse bestätigte am Freitag auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung". Der 54-Jährige hatte im März seinen 49-jährigen Chef mit einem Messer attackiert und ihn lebensgefährlich verletzt. Ein Verhandlungstermin stand vorerst nicht fest, die Anklage war noch nicht rechtskräftig.

Zu der Attacke war es in der Nacht auf 20. März in einer Gemeinde im Rosental (Bezirk Villach-Land) gekommen. Bei einer Feier, bei der laut Polizei viel Alkohol floss, hatten der 54-Jährige und sein Chef einen Streit begonnen. Nachdem der Unternehmer die Party verlassen hatte, war er am Nachhauseweg von dem Slowenen abermals in einen Streit verwickelt worden, dabei kam es zu dem Messerangriff. Das Opfer hatte schwere Stichwunden an Kopf und Rücken erlitten.