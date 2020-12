Nach Mord an Ex-Gouverneur: Verdächtiger in Mexiko festgenommen

Schwierige Rekonstruktion des Tathergangs

Fünf Tage nach der Ermordung des ehemaligen Gouverneurs des mexikanischen Bundesstaates Jalisco hat die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben einen Verdächtigen festgenommen. Sie bezeichnete die Festnahme als "wichtigen Fortschritt" bei der Rekonstruktion des Tathergangs, wie mexikanische Medien am Mittwochabend berichteten. "Vermutlich haben wir bereits Fotos von den Tätern", sagte der Staatsanwalt von Jalisco, Gerardo Solís, in einer Pressekonferenz.

Die Ermittlungen werden auch deshalb erschwert, weil Restaurant-Mitarbeiter offenbar Spuren beseitigten und Überwachungskameras entfernten. Aristóteles Sandoval wurde am Freitag hinterrücks in der Toilette eines Restaurants im Urlaubsort Puerto Vallarta an der Pazifikküste erschossen, wie die örtliche Staatsanwaltschaft mitgeteilt hatte.

Der 46-Jährige hatte die Region von 2013 bis 2018 als Mitglied der Partei der Institutionalisierten Revolution (PRI) regiert. Zu dieser Zeit baute das Kartell Jalisco Nueva Generación (CJNG) seinen Einfluss erheblich aus. Heute ist es eines der mächtigsten Drogenkartelle in Mexiko. Der wirtschaftlich wichtige Bundesstaat Jalisco erlebt seit Jahren eine Welle der Gewalt, die vor allem auf das CJNG zurückgeführt wird. Viele Taten werden nie aufgeklärt.