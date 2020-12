Nach Mord an Siedlerin palästinensischer Tatverdächtiger festgenommen

Sechsfache Mutter war tot aufgefunden worden

Nach dem Mord an einer israelischen Siedlerin im Westjordanland ist am Donnerstag ein palästinensischer Tatverdächtiger festgenommen worden. Israels Inlandsgeheimdienst Shin Beth teilte mit, der Mann stamme aus der Stadt Jenin und werde verhört. Die sechsfache Mutter aus der Siedlung Tal Menashe war am Sonntag alleine joggen gegangen und am Tag darauf bei einer Suche tot in einem Wald aufgefunden worden. Die Leiche der 52-Jährigen wies Spuren von Gewaltanwendung auf.

Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, man ermittle in alle Richtungen. In Jerusalem und im Westjordanland war es in dieser Woche zu einer Reihe gewaltsamer Zwischenfälle gekommen. Am Montagabend wurde ein Palästinenser erschossen, nachdem er in Jerusalems Altstadt das Feuer auf israelische Polizisten eröffnet hatte.

In einem anderen Zwischenfall kam es am Montag in Jerusalem zu Konfrontationen zwischen israelischen Siedlern und Polizisten. Rund 200 Siedler hatten versucht, nach dem Tod eines 16-Jährigen eine Polizeistation zu stürmen. Der Jugendliche war bei einem Autounfall ums Leben gekommen, nachdem Polizisten das Fahrzeug verfolgt hatten, in dem er mit anderen Siedlern unterwegs war. Dem Verdacht nach hatten die Siedler vorher Steine auf Palästinenser geworfen.

Angesichts der verschiedenen Vorfälle verstärkte die israelische Armee am Dienstag ihre Truppen im Westjordanland. Im Westjordanland und Jerusalems Altstadt kommt es immer wieder zu Spannungen. Israel hat während des Sechstagekrieges 1967 unter anderem das Westjordanland und Ostjerusalem mit der Altstadt erobert. Die Palästinenser fordern die Gebiete für einen eigenen Staat - mit Ostjerusalem als Hauptstadt.