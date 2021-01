Nach Tod eines Obdachlosen in Wr. Neustadt: Hinweis auf Hilfsangebot

Drei Unterkünfte mit knapp 60 Plätzen stehen in der Statutarstadt für Menschen ohne Bleibe zur Verfügung

Nach dem Tod eines Obdachlosen in der Vorwoche in Wiener Neustadt hat das Rathaus am Donnerstag auf das in der Statutarstadt bestehende Hilfsangebot für Menschen ohne Bleibe hingewiesen. Einer Aussendung zufolge gibt es drei Unterkünfte mit knapp 60 Plätzen. Die Todesursache des 40-Jährigen stand unterdessen nicht fest, eine Obduktion soll Klarheit bringen.

Gestorben war der Mann in der Nacht auf Mittwoch vergangener Woche. Die Leiche wurde unter der Auffahrtsrampe eines Parkdecks entdeckt. Die Autopsie wurde vom zuständigen Amtsarzt der Stadt Wiener Neustadt angeregt. Derzeit gebe es "keinen konkreten Hinweis auf Fremdverschulden", sagte Erich Habitzl, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, am Donnerstagnachmittag. Ein Ergebnis der am (gestrigen) Mittwoch angeordneten Obduktion werde voraussichtlich in einigen Tagen vorliegen.

Magistratsangaben zufolge waren in der Vorwoche in der Nacht auf Mittwoch "sowohl in der Notschlafstelle für Obdachlose als auch in einer permanenten Unterkunft Plätze frei". Der 40-Jährige sei Behörden und Obdachlosen-Institutionen der Stadt nicht bekannt gewesen. "Er ist weder wegen Hilfestellungen beim Sozialservice gewesen noch in einer der Unterkünfte", wurde hervorgehoben.