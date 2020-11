Nach tödlicher Kollision in Frankfurt schließt Polizei Attentat aus

Abschließender Bericht liegt noch nicht vor

Nach der tödlichen Kollision eines SUV mit mehreren Menschen auf einem Gehweg in Frankfurt/Main schließt die Polizei als Ursache sowohl ein Autorennen als auch ein Attentat aus. Das sagte ein Polizeisprecher Sonntagfrüh. Genaueres zur Unfallursache wisse man noch nicht, ein Gutachter untersuche den Fall. Ein abschließender Bericht liege noch nicht vor.

Laut Polizei kam der Wagen am Samstagnachmittag in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen eine Hauswand. Dabei seien zunächst drei Menschen, die sich auf dem Gehweg befanden, schwer verletzt worden. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht, wo ein 62-jähriger Fußgänger und ein Radfahrer starben. Bei dem dritten Opfer handelt es sich um eine Frau.

Die Identität des Autofahrers stand nach Polizeiangaben zunächst nicht fest. Ebenso war offen, wie viele Insassen zum Unfallzeitpunkt in dem Wagen waren. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.