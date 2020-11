Nach US-Wahl - Experten hoffe auf neue Dynamik für Balkan

Bessere Zusammenarbeit mit EU als Chance gesehen

Eine bessere künftige Kooperation zwischen USA und EU könnte nach Ansicht von Experten eine neue positive Dynamik für den Balkan mit sich bringen. Nach vier Jahren der Regierung von US-Präsident Donald Trump gebe es den echten Wunsch nach einer Zusammenarbeit mit Europa und den regionalen Regierungen "und das in einer Weise, die vernünftig, vorhersehbar und transparent ist", so der frühere US-Sonderbeauftragte für den Balkan, James O'Brien, am Montag bei einem fjum-Seminar.

Die Balkan-Politik der USA der vergangenen Jahre beschrieb der Berater der Washingtoner Albright Group bildlich als "Blitze ohne Kontext". Es habe intensive Aktivitäten zu spezifischen Fragen gegeben, die aber nicht mit anderen Entwicklungen in der Region abgestimmt worden seien, so O'Brien. Der Balkan sei aber in einer Situation, wo "die zermalmende Kraft der täglichen Arbeit der Bürokratie wirklich sinnvoll ist", meinte er.

Der frühere US-Sonderbeauftragte für den Balkan zeigte sich in dem Online-Seminar vom Forum for journalism and media (fjum), Presseclub Concordia und dem Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) optimistisch, dass zahlreiche erfahrene Balkan-Experten für die künftige Regierung des neu gewählten US-Präsidenten Joe Biden arbeiten werden. Darunter seien manche bekannte Gesichter aus der Regierung des Trump-Vorgänger Barack Obama, die sehr interessiert an einer Zusammenarbeit mit Europa seien.

Obwohl die Konflikte und Probleme und oft auch die Machthaber in der Region dieselben geblieben sind, hat sich laut O'Brien die Ausgangssituation gegenüber der Obama-Zeit dennoch verändert. Der neu eingesetzte EU-Sonderbeauftragte bringe "ein neues Niveau der Aufmerksamkeit und das erzwingt eine ähnliche Aufmerksamkeit der USA und eine Koordination". Außerdem habe sich in den vergangenen Jahren der Fokus auf eine stärkere wirtschaftliche regionale Kooperation verstärkt.

O'Brian sieht in der ökonomischen Zusammenarbeit der sechs Länder des Westbalkans neue Möglichkeiten zur Überwindung festgefahrener Konflikte. Denn der einzige Weg für die Länder wirklich von der EU-Integration zu profitieren, sei eine Öffnung des Marktes für alle 80 Millionen Menschen der Region.

Die Bedeutung der transatlantischen Kooperation für den Balkan betonte auch Dimitar Bechev vom US-Thinktank Atlantic Council's Eurasia Center in Washington. Dies führe "hoffentlich zu einer produktiveren Dynamik, und die EU und die USA werden sich nicht gegenseitig ausspielen an Orten wie dem Kosovo". Die Kooperation zwischen Washington und Brüssel sei auch gegenüber China wichtig, so Bechev. "China als Hauptkonkurrent wird weiter ein großes Thema sein und die Frage wird sein, wie weit die EU und die USA imstande sein werden, dabei zu kooperieren", dann profitiere auch der Balkan. Gelinge die Kooperation nicht, werden die lokalen Regierungen der Balkanstaaten versuchen China, die USA und Europa gegeneinander auszuspielen, um möglichst den besten Deals von jeder Seite zu bekommen, meinte der Experte.

Vorsichtig optimistisch zeigte sich auch Marko Savkovic vom Belgrade Fund for Political Excellence, der aber auch die kurz vor der US-Wahl von Trump erreichte Vereinbarungen zwischen Serbien und dem Kosovo differenziert betrachtet haben wollte. "Wenn das Ziel eine politische Lösung war, dann ist das Abkommen kein Erfolg, aber wenn die Idee war, von einer schnellen politischen Lösung wegzukommen und den Boden zu bereiten für eine strategische Ausrichtung und mehr Zeit zu kaufen, bis diese Entscheidung gemacht werden muss, dann schon."