Nach Wintersturm immer noch viele Amerikaner ohne Strom

667.000 Haushalte in Texas betroffen - Probleme auch in Mississippi, Louisiana und Oregon

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Aktuelle Situation in den betroffenen US-Staaten ---------------------------------------------------------------------

Nach den schweren Winterstürmen in den USA sind immer noch viele Menschen von der Stromversorgung abgeschnitten. Nach Daten der Webseite "poweroutage.us" waren es im US-Staat Texas am Donnerstagvormittag (MEZ) noch mehr als 667.000 Haushalte. Besonders betroffen von Stromausfällen waren demnach außerdem die Nachbarstaaten Mississippi und Louisiana im Süden sowie Oregon im Nordwesten des Landes. Am Mittwoch waren in Texas noch gut drei Millionen Haushalte im Dunkeln gesessen.

In Houston warnte die Polizei Donnerstagfrüh vor Ampelausfällen. Insgesamt sind in den USA nach einem Bericht des Senders CNN bereits mindestens 37 Menschen infolge des Winterwetters ums Leben gekommen, andere Medien nannten niedrigere Totenzahlen. Die Wetterwarnungen reichten demnach von Texas bis nach Neuengland im Nordosten der USA. In den betroffenen Gebieten lebten mehr als 100 Millionen Menschen.

Die "Washington Post" berichtete, dass in mehreren Städten in Texas auch die Wasserversorgung unterbrochen war. Heftige Kritik regte sich in Texas am Netzwerkbetreiber ERCOT. Gouverneur Greg Abbott forderte laut der Zeitung den Rücktritt von dessen Führungsmannschaft. Auch für den Donnerstag wurden in Texas eisige Temperaturen vorausgesagt.

Die Stromausfälle nach dem heftigen Wintersturm haben indes nicht nur Menschen, sondern auch Tiere das Leben gekostet. In Texas starben bei eisigen Temperaturen mindestens zwölf Tiere auf einem Gnadenhof, wie die gemeinnützige Einrichtung Primarily Primates in San Antonio am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Darunter befänden sich ein Schimpanse, Lemuren und verschiedene andere Affenarten.

Nachdem der Strom am Montag zeitig in der Früh ausgefallen war, versuchten die Mitarbeiter des rund 280 Quadratmeter großen Gnadenhofs zunächst, die Tiere mithilfe von Generatoren, Heizungen und Decken warm zu halten. Als die Temperaturen mit Einbruch der Nacht erneut sanken, begannen die Helfer, einige der Hunderten von Tiere andernorts in Sicherheit zu bringen, darunter im Zoo der Millionenstadt.