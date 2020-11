Nach Wirbelsturm: Zehntausende in Russland ohne Strom und Heizung

Bei Minusgraden

Nach einem eisigen und schneereichen Wirbelsturm sind knapp 60.000 Menschen in der russischen Region Primorje am Pazifik ohne Strom. Mehr als 19.000 Menschen seien außerdem rund eine Woche nach dem Unwetter weiter ohne Heizung, teilte das russische Energieministerium am Dienstag mit - bei minus zwei Grad Außentemperatur etwa in der Großstadt Wladiwostok.

Lokale Medien hatten in den vergangenen Tagen außerdem von Problemen bei der Wasserversorgung und von Internetausfällen in dem Gebiet im Fernen Osten Russlands berichtet. Gerade in der Corona-Pandemie wäre ein Ausfall der Stromversorgung in Krankenhäusern besonders fatal. Man beobachte genau die Situation in Kliniken, die nun mit Dieselgeneratoren arbeiteten sowie dort, wo Impfstoffe aufbewahrt würden, sagte Russlands oberste Amtsärztin Anna Popowa der russischen Agentur Interfax.