Nach WM-Absage für Weißrussland: Bjaljazki begrüßt IIHF-Entscheidung

"Lukaschenkos liebstes Spielzeug weggenommen" - Alternativer Nobelpreisträger fordert unverminderten Druck auf weißrussischen Machthaber

Der weißrussische Demokratie- und Bürgerrechts-Aktivist Ales Bjalazki hat die Entscheidung des Internationalen Hockeyverbandes IIHF, Weißrussland die Austragung der diesjährigen Eishockey-WM zu entziehen, begrüßt. Europa müsse Weißrussland auch weiter in seinem Kampf für die Demokratie unterstützen, so der Alternativ-Nobelpreisträger in einer am Dienstag von der Right-Livelihood-Stiftung arrangierten Videoschaltung.

Bjaljazki lobte die "exzellente Entscheidung" des IIHF, die demonstriere, dass die Menschenrechtssituation in Weißrussland von Europa nicht übergangen werde. Der Entzug der WM-Austragung sei ein "extrem wichtiges" und klares Signal an Machthaber Alexander Lukaschenko. Gleichzeitig sei es sehr wichtig, dass Europa die Herausforderung annehme und weiter Druck auf Lukaschenko mache, etwa durch politische und wirtschaftliche Sanktionen oder direkte Unterstützung von Journalisten und Aktivisten.

"Sie haben ihm sein liebstes Spielzeug weggenommen", sagte Bjalazki auf Lukaschenkos propagandistisch immer wieder ausgeschlachtetes Hobby Eishockey anspielend. Die IIHF-Entscheidung sei eine "sehr gute Lektion" für andere autoritäre Machthaber wie in Russland oder in Aserbaidschan, dass man mit schmutzigen Händen keine Sportereignisse veranstalten könne. "Man darf solchen Leuten nicht die Möglichkeit geben, Sport als ideologisches Werkzeug zu nützen", so der 58-jährige Oppositionelle.