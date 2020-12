Nach zwei Schüssen mit Schreckschusspistole in Steyr gestellt

Wollte mit Ex-Freundin reden

Ein 20-Jähriger hat sich am Sonntag in Steyr der Polizei gestellt, nachdem er am späten Nachmittag zwei Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben hatte. Er wollte mit seiner Ex-Freundin noch einmal über das Ende der Beziehung reden und sie verabredeten sich. Als die 19-Jährige aus ihrem Haus auf die Straße ging, hörte sie die beiden Schüsse und sah ihren Ex-Freund weglaufen, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag.

Die Frau verständigte die Exekutive. Diese stellte aufgrund der Patronenhülsen rasch fest, dass der Afghane mit einer Schreckschusspistole gefeuert hatte und suchte ihn an möglichen Aufenthaltsorten. Der Beschuldigte stellte sich jedoch selbst. Ein Alkotest ergab 1,58 Promille, der 20-Jährige wird angezeigt.