Nachbar brachte Brand an Tiroler Wohnhaus unter Kontrolle

Nicht abgekühlte Asche in Biomülltonne dürfte Brand ausgelöst haben

Noch nicht abgekühlte Asche, die in eine Plastik-Biomülltonne eingefüllt worden war, hat in der Nacht auf Sonntag in Silz (Bezirk Imst) zu einem Brand an einem Wohnhaus geführt. Ein 48-jähriger Nachbar brachte das Feuer, das sich bereits in Richtung Dachstuhl ausbreitete, bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle, berichtete die Polizei. Die Fassade des Hauses wurde verrußt und versengt, ein Fenster barst durch die Hitze. Verletzt wurde niemand.

Gegen 23.55 Uhr hatte die Asche der Holzheizung in der beim Haus aufgestellten Tonne den Biomüll entzündet. Nachbarn bemerkten den Brand und verständigten die Feuerwehr und die Hausbewohner. Die Schadenshöhe war vorerst nicht bekannt.