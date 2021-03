Nachbar mit Messer attackiert - Festnahme im Burgenland

42-Jähriger erlitt selbst Verletzungen

Nach einer Messerattacke auf seinen Nachbarn ist in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) ein Mann festgenommen worden. Der 42-Jährige dürfte sich dabei selbst verletzt haben, berichtete die Polizei am Donnerstag. Im Einsatz war auch das Einsatzkommando Cobra. Der Verdächtige wurde in U-Haft genommen und in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.

Die Nachbarn gerieten am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr in Streit, woraufhin der 42-Jährige den 35-jährigen Mann attackierte. Der Angegriffene wich aber schnell aus, wobei sich der 42-Jährige selbst verletzt haben dürfte.

Beim Eintreffen der Polizei war nicht klar, ob weitere gewalttätige Aktionen des Mannes zu erwarten waren, deshalb wurde auch die Cobra alarmiert. Der Verdächtige verließ die Wohnung schließlich freiwillig und wurde festgenommen.