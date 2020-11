Nachfrage aus China belebt Geschäft von Modekonzern Burberry

Aktie auf Fünfmonatshoch

Eine anziehende Nachfrage von Kunden aus China und den USA sorgt für eine Geschäftsbelebung beim stark von der Viruskrise gebeutelten britischen Luxusmodekonzern Burberry. Die Umsätze auf vergleichbarer Fläche seien im abgelaufenen Quartal um sechs Prozent geschrumpft und damit weniger stark als der von Analysten prognostizierte Rückgang von zwölf Prozent, teilte Burberry mit.

Vor allem auf dem chinesischen Festland, in Korea und den Vereinigten Staaten hätten Kunden bei dem für seine Trenchcoats und Karomuster bekannten Traditionskonzern zugegriffen. Der Umsatz schrumpfte in den ersten sechs Monaten bis zum 26. September um 31 Prozent auf 878 Mio. Pfund (987,2 Mio. Euro), der bereinigte Betriebsgewinn brach um 75 Prozent auf 51 Mio. Pfund ein. An der Börse in London stieg die Burberry-Aktie um bis zu 5,8 Prozent auf ein Fünfmonatshoch von 1.721,5 Pence.