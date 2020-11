Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Joe Biden ist wahrscheinlich der nächste Präsident der USA

Washington - Vor 3 Tagen hat in den USA die Präsidentschafts-Wahl stattgefunden. Am Freitag am Nachmittag wusste man aber immer noch nicht, wer gewonnen hat. Denn es waren immer noch nicht alles Stimmen ausgezählt.

Joe Biden lag aber gegen Präsident Donald Trump in Führung. Und Biden überholte Trump in dem wichtigen Bundes-Staat Pennsylvania. Wenn Biden in Pennsylvania gewinnt, dann hat er die Wahl gewonnen.

In Österreich gerät Corona immer mehr außer Kontrolle

Wien - Immer mehr Menschen in Österreich infizieren sich mit dem Corona-Virus. Inzwischen kann man nur noch bei einem Viertel der Infizierten feststellen, wo sie sich infiziert haben. In der Woche davor ging das noch bei der Hälfte der Infizierten. Außerdem sind in einer Woche 258 Menschen in Österreich durch Corona gestorben.

Gesundheits-Minister Rudolf Anschober will aber noch keine neuen Maßnahmen gegen den Corona-Virus einführen. Er will bis nächsten Freitag warten. Denn dann wird man sehen, ob der Lockdown wirkt oder nicht.

Erklärung: Lockdown

Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft.

In Wien hat man einen "Corona-Symptom-Checker" eingeführt

Wien - Jetzt im Herbst bekommen wieder mehr Menschen eine Verkühlung oder die Grippe. Einige Grippe-Symptome sind ähnlich wie bei einer Corona-Infektion.

Damit man die Symptome unterscheiden kann, hat die Stadt Wien einen Corona-Symptom-Checker eingeführt. Den Symptom-Checker kann man im Internet erreichen.

Man kann damit testen, ob man Corona-Symptome hat. Man kann sich auch gleich einen Termin für einen Corona-Test ausmachen.

Gesundheits-Stadtrat Peter Hacker erinnert daran, dass der Symptom-Checker aber keinen echten Arzt ersetzt. Man kann damit nur besser erkennen, ob man sich mit Corona angesteckt hat und deshalb einen Arzt braucht.

Für viele Österreicher ist das Home-Office schon normal

Wien - In Österreich können zurzeit 2 Drittel der Menschen Home-Office nutzen. Sie können also von zu Hause arbeiten. Das macht auch die Hälfte schon. Das zeigt eine Umfrage vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ).

Von den Befragten glauben 70 Prozent, dass es in Zukunft noch mehr Home-Office in Österreich geben wird.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++