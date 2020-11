Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Geschäfte machen ab Mittwoch um 7 Uhr am Abend zu

Wien - Ab Mittwoch machen die Geschäfte in Österreich früher zu. Sie schließen schon um 19.00 Uhr. Das hat die Regierung so beschlossen. Damit soll sich der Corona-Virus langsamer verbreiten.

Die Regierung hat dafür Ausgangs-Beschränkungen eingeführt. Man soll von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr in der Früh zu Hause sein. Wenn die Geschäfte um 19.00 Uhr zu sind, dann sind die Menschen früher zu Hause.

Es gibt aber auch Ausnahmen. Tankstellen und kleine Geschäfte auf Bahnhöfen und Flughäfen bleiben auch nach 19.00 Uhr geöffnet.

In Österreich ist die Arbeitslosigkeit gestiegen

Wien - Wegen dem neuen Lockdown gibt es in Österreich wieder mehr Arbeitslose. Derzeit sind rund 437.000 Menschen ohne Arbeit. Das sind um rund 12.000 mehr als in der vergangenen Woche. Derzeit gibt es rund 79.000 mehr Arbeitslose als vor einem Jahr. Das hat die Arbeits-Ministerin Christine Aschbacher gesagt.

Erklärung: Lockdown

Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft.

Die meisten Österreicher würden sich gegen Corona impfen lassen

Wien - Die meisten Österreicher würden sich gegen den Corona-Virus impfen lassen, wenn es einen Impfstoff gibt. Das geht aus einer Umfrage im Internet hervor. Befragt wurden mehr als 1.000 Menschen. Ein Drittel der Befragten würde sich schon im ersten Monat impfen lassen, sobald es einen Impfstoff gibt.

In der Corona-Zeit sollte man überhaupt versuchen, gesund zu bleiben. Aber viele Menschen haben wegen Corona Kontrollen oder Untersuchungen beim Arzt verschoben. Das ist aber schlecht. Denn es kann sein, dass manche Krankheiten nicht rechtzeitig entdeckt werden. Und dann wird man noch schwerer krank.

In den USA hat ein Spender-Herz einen Hubschrauber-Absturz überlebt

Los Angeles - Ein Spender-Herz in den USA hat einen schweren Unfall überstanden. Das Herz wurde mit einen Hubschrauber zu einem Krankenhaus geflogen. Dabei krachte der Hubschrauber auf den Landeplatz vom Krankenhaus. Das Herz überstand das ohne Schaden.

Dann passierte aber noch etwas. Auf dem Weg in den Operations-Saal ließ ein Mitarbeiter das Spender-Herz fallen. Es landete auf dem Boden. Aber auch das machte dem Herz nichts. Der Mitarbeiter hob es auf und brachte es in den Operations-Saal. Dort wurde es einem Mann eingepflanzt. Dem Mann geht es gut.

Erklärung: Spenderherz

Manche schwer herzkranke Menschen brauchen ein neues Herz. Das stammt dann von einem anderen Mensch, der gerade gestorben ist. So ein Herz nennt man Spender-Herz. Es wird dem anderen Mensch in einer Operation eingepflanzt. Spender-Herzen leben noch. Deshalb muss man sie sehr schnell transportieren. Oft macht man das mit dem Hubschrauber.

