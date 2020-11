Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Die Polizei machte eine große Razzia gegen Islamisten

Graz/Wien - Am Montag in hat es in Österreich eine große Razzia gegen islamistische Organisationen gegeben. 930 Polizisten waren dabei im Einsatz. Und zwar in der Steiermark, in Kärnten, in Niederösterreich und in Wien Die Polizei durchsuchte Wohnungen, Häuser, Geschäfte und Lokale von Vereinen.

Insgesamt machte die Polizei mehr als 60 Haus-Durchsuchungen. Die große Razzia war schon länger geplant. Sie hat also nichts zu tun mit dem Terror-Anschlag, den es vor einer Woche in Wien gab.

Erklärung: Islamist

Islamismus ist eine extreme Auslegung von der Religion Islam. Islamisten wollen, dass die Religion die Politik und die Gesetze bestimmt. Islamisten wollen einen islamischen Staat. Dort sollen dann alle Menschen nach ganz strengen Regeln leben. Diese Regeln bestimmen zum Beispiel, was man glauben darf und was nicht. Und auch, wer wen heiraten darf.

Erklärung: Razzia

Wenn die Polizei illegale Dinge sucht, dann kann sie eine Razzia machen. Sie kann dann zum Beispiel Gebäude durchsuchen. Eine Razzia wird genau geplant, damit niemand entwischen kann.

Für eine Razzia muss es aber gute Gründe geben. Sonst darf die Polizei nicht so einfach Gebäude durchsuchen.

Corona-Impfung aus Deutschland wirkt offenbar gut

Frankfurt - Auf der ganzen Welt arbeiten Forscher an einer Impfung gegen den Corona-Virus. Es werden auch schon mehrere Impfungen getestet. Auch die deutsche Firma Biontech testet einen Impfstoff. Dafür wurden schon rund 43.000 Menschen damit geimpft. Die Ergebnisse sind gut. Die Impfung schützt sehr gut vor einer Corona-Erkrankung, sagt Biontech. Diese Impfung soll bald in den USA erlaubt werden.

Die Eisbärin Finja hat ihren ersten Geburtstag gefeiert

Wien - Die Eisbärin Finja im Tiergarten Schönbrunn in Wien ist ein Jahr alt geworden. Dafür hat sie von den Tierpflegern eine spezielle Eis-Torte bekommen. Sie bestand aus Lachs, Melonen und Karotten. Das sind Finjas Lieblings-Speisen. Laut den Tierpflegern ist Finja sehr verspielt und neugierig. Das sah man auch an ihrem Geburtstag.

Am Mittwoch kann man beim Lotto 2,3 Millionen Euro gewinnen

Wien - In Österreich fand am Sonntag wieder die Lotto-Ziehung statt. Dabei hat niemand die 6 richtigen Zahlen erraten. Das war schon zum 2. Mal so. Deshalb gibt es am Mittwoch einen Doppel-Jackpot. Man kann mit den richtigen 6 Zahlen 2,3 Millionen Euro gewinnen.

Am Sonntag hatten trotzdem 6 Lotto-Spieler Glück. Sie hatten einen Fünfer mit Zusatz-Zahl. Jeder von ihnen gewann damit 20.000.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++