Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Die Regierung will strengere Gesetze gegen Terrorismus einführen

Wien - Vor rund einer Woche gab es in Wien einen Terror-Anschlag. Ein Terrorist erschoss 4 Menschen. Der Terrorist war ein Islamist. Jetzt will die österreichische Regierung strengere Gesetze gegen Terrorismus und gegen Islamismus einführen.

Gefährliche Personen sollen in Zukunft leichter überwacht werden können. Außerdem soll man gefährliche Personen länger im Gefängnis lassen dürfen.

Wer wegen Terrorismus verurteilt wird, soll die österreichische Staatsbürgeschaft und den Führerschein verlieren können. Die Regierung will auch strengere Waffengesetze einführen. Man will auch Vereine schneller schließen, wenn sie Werbung für Terror machen.

Erklärung: Islamismus

Islamismus ist eine extreme Auslegung von der Religion Islam. Islamisten wollen, dass die Religion die Politik und die Gesetze bestimmt. Islamisten wollen einen islamischen Staat. Dort sollen dann alle Menschen nach ganz strengen Regeln leben. Diese Regeln bestimmen zum Beispiel, was man glauben darf und was nicht. Und auch, wer wen heiraten darf.

Corona-Schnell-Tests an den Schulen bald in ganz Österreich

Wien/Mödling - Der Corona-Virus soll den Schul-Alltag so wenig wie möglich stören. Gibt es einen Corona-Verdacht, soll man das schnell überprüfen können. In einigen Bundesländern gibt es deshalb seit den Herbstferien Schnell-Tests an den Schulen.

Bei den Schnell-Tests bekommt man schon nach wenigen Minuten ein Ergebnis. Das heißt, man weiß ob jemand den Corona-Virus hat oder nicht. Ab Dezember gibt es die Schnell-Tests an den Schulen in ganz Österreich.

Außerdem wird nun auch ein Test-Bus für Corona getestet. Der Bus ist eine Art fahrbares Labor. Er soll zu den Schulen fahren, wo es einen Corona-Verdacht gibt.

Die besten Sportler von Österreich wurden geehrt

Salzburg - Jedes Jahr werden die besten Sportler von Österreich geehrt. Am Dienstag-Abend war es wieder soweit. Der Tennis-Spieler Dominc Thiem wurde bei den Männern bester Sportler des Jahres. Bei den Frauen gewann die Leichtathletin Ivona Dadic den Preis. Thiem und Dadic gewannen beide zum ersten Mal.

Als beste Mannschaft wurde der Fußball-Klub Red Bull Salzburg geehrt. Salzburg gewann schon zum 3. Mal.

Auf die Insel Südgeorgien treibt ein riesiger Eisberg zu

Antarktis - Im Meer Südatlantik treibt ein riesiger Eisberg auf die Insel Südgeorgien zu. Der Eisberg und die Insel sind ungefähr gleich groß. Der Eisberg könnte am Meeresgrund vor der Insel hängenbleiben. Das wäre sehr schlecht, denn er kann so das Leben am Meeresboden zerstören. Außerdem kann es sein, dass Pinguine und Robben durch den Eisberg weniger Nahrung finden.

Im Jahr 2004 ist das schon einmal passiert. Da ging ein Eisberg vor Südgeorgien unter. Damals fand man viele tote Pinguine und Robben. Diesmal gibt es noch Hoffnung. Es kann sein, dass die Meeres-Strömungen den Eisberg an der Insel Südgeorgien vorbeileiten.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++