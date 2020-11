Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Fast 2.000 Menschen steckten sich an einem Tag mit Corona an

Wien - Die Zahl der Corona-Infizierten in Österreich ist wieder stark gestiegen. An einem Tag haben sich 9.586 Menschen neu angesteckt. Das ist ein neuer Rekord.

Insgesamt sind derzeit fast 1677.000 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt.

Mehr als 3.900 Menschen sind deshalb gerade im Spital. 567 davon liegen auf Intensiv-Stationen. Bisher sind 1.661 Menschen in Österreich durch den Corona-Virus gestorben.

Durch die Corona-Krise sind die Österreicher sparsamer geworden

Wien - Die Menschen in Österreich sind sparsamer geworden. Der Grund dafür ist die Corona-Krise. Das geht aus einer Umfrage hervor. Die Befragung fand im September statt. Befragt wurden 1.000 Menschen im Alter von 18 bis 65 Jahren.

Die Hälfte der Befragten sagte, dass sie nun weniger Geld ausgeben als vor der Corona-Krise. Das sagten gleich viele Männer wie Frauen. Rund jeder Dritte achtet mehr darauf, wie viel Geld er ausgibt. Außerdem kaufen viele nun weniger als früher. Knapp mehr als ein Viertel der Befragten spart jetzt auch mehr Geld als früher.

Frankreich erinnert an die Terror-Anschläge in Paris

Paris - Paris ist die Hauptstadt von Frankreich. Dort gab es vor 5 Jahren mehrere schlimme Terror-Anschläge. Islamisten töteten damals 130 Menschen. Am Freitag hat man sich in Frankreich an die getöteten Menschen erinnert.

Zu einer Gedenkfeier kamen viele wichtige Politiker. Wegen dem Corona-Virus gab es aber nur eine kleine Feier.

Erklärung: Islamist

Islamismus ist eine extreme Auslegung von der Religion Islam. Islamisten wollen, dass die Religion die Politik und die Gesetze bestimmt. Islamisten wollen einen islamischen Staat. Dort sollen dann alle Menschen nach ganz strengen Regeln leben. Diese Regeln bestimmen zum Beispiel, was man glauben darf und was nicht. Und auch, wer wen heiraten darf.

Der Sänger The Weeknd singt beim Super Bowl

New York - In den USA findet im Februar der sogenannte Super Bowl statt. Das ist das Finale von der Meisterschaft im American Football. Der Super Bowl ist das größte Sport-Ereignis in den USA.

In der Halbzeit-Pause singen immer berühmte Musiker. Dieses Mal singt The Weeknd. Er ist besonders in den USA beliebt. The Weeknd ist ein Künstler-Name. Im richtigen Leben heißt der Sänger Abel Tesfaye.

Erklärung: American Football

Die Sport-Art American Football ist in den USA sehr beliebt. Dabei spielen 2 Mannschaften auf einem Feld gegeneinander. Sie spielen mit einem Ball, der aussieht wie ein Ei. Die Spieler müssen den Ball im Feld weit nach vorne bringen. Die andere Mannschaft muss das verhindern.

Die Spieler können den Ball schießen oder mit dem Ball laufen. Dabei darf man die gegnerischen Spieler auch festhalten und umschmeißen. In Europa gibt es ein ähnliches Spiel. Dieses Spiel heißt Rugby.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++