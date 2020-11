Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Seit Dienstag ist Österreich wieder im Lockdown

Wien - Seit Dienstag ist Österreich wieder in einem strengen Lockdown. Das heißt, die meisten Geschäfte und auch die Frisöre sind zu. Alle Schüler müssen wieder zu Hause unterrichtet werden.

Es gibt auch rund um die Uhr Ausgangs-Beschränkungen. Das heißt, man darf nur noch aus bestimmten Gründen hinaus gehen. Zum Beispiel zum Einkaufen oder wenn man zum Arzt geht. In die Arbeit fahren darf man natürlich auch. Man darf aber auch nach draußen, um sich zu erholen. Zum Beispiel zum Spazierengehen.

Mit dem Lockdown will die Regierung verhindern, das die Spitäler zu voll werden. Der Lockdown soll bis zum 6. Dezember dauern.

Erklärung: Lockdown

Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft.

In Österreich ist die Arbeitslosigkeit weiter gestiegen

Wien - Wegen den Maßnahmen gegen den Corona-Virus gibt es wieder mehr Arbeitslose. Derzeit haben rund 443.000 Menschen in Österreich keine Arbeit. Das sind um rund 6.000 mehr als in der vergangenen Woche. Das hat die Arbeits-Ministerin Christine Aschbacher gesagt.

Es gibt jetzt viel mehr Kurz-Arbeiter. Derzeit sind in Österreich rund 170.000 Menschen in Kurz-Arbeit. Das sind rund 37.000 mehr als vor einer Woche.

Wegen dem neuen Lockdown wird es wahrscheinlich noch mehr Arbeitslose und Kurz-Arbeiter geben.

Erklärung: Kurz-Arbeit

Die Kurz-Arbeit gibt es, damit nicht noch mehr Menschen ihre Arbeit verlieren. Bei der Kurz-Arbeit behalten die Menschen ihre Arbeit. Sie arbeiten aber weniger als sonst. Ihr Geld bekommen sie aber nicht mehr von den Firmen, sondern vom Staat. Die Firmen sparen dadurch viel Geld und müssen ihre Mitarbeiter nicht entlassen.

Der Zug-Verkehr in Österreich geht im Lockdown normal weiter

Wien - Ab Dienstag ist in Österreich wieder ein Lockdown. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben bereits darauf reagiert. Im Nah-Verkehr sollen die Züge ganz normal fahren. Das heißt, die österreichischen Züge fahren innerhalb von Österreich normalen zu ihren Zielen.

Beim Fern-Verkehr wird es aber Einschränkungen geben. Zum Beispiel werden keine Züge mehr von Villach nach Venedig in Italien fahren. Das bleibt auch erst einmal bis Dezember so.

Erklärung: Nah-Verkehr und Fern-Verkehr

Beim Nah-Verkehr geht die Reise nicht weit. Man ist schnell an seinem Reiseziel. Beim Nah-Verkehr bleibt man oft im eigenen Land. Beim Fern-Verkehr hingegen reist man oft in ein anderes Land. Man fährt deshalb auch länger.

In Vietnam konnte ein Goldener Kragenbär gerettet werden

Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) - Im Land Vietnam in Asien wurden 7 Bären aus 2 Bärenfarmen gerettet. Unter den Bären ist auch eine goldene Kragenbärin. Die Tiere waren fast 20 Jahre lang in viel zu kleinen Käfigen. Tierschützer konnten sie aber befreien. Die Bären kamen am Wochenende in einen Bärenwald. Das ist ihr neues Zuhause.

Erklärung: Bärenfarm

Auf Bärenfarmen in Asien werden Bären in engen Käfigen gehalten. Dort entnimmt man ihnen zum Beispiel Körper-Flüssigkeiten. Damit wird dann chinesische Medizin hergestellt. Die Bären sterben dadurch oft schon nach wenigen Jahren.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++