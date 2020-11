Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

In Österreich sind an einem Tag über 100 Menschen an Corona gestorben

Wien - Die Zahl der Corona-Toten ist in Österreich stark gestiegen. An einem Tag sind 109 Menschen am Corona-Virus gestorben. Das ist ein neuer Rekord. Bisher sind 2.054 Menschen in Österreich durch den Corona-Virus gestorben.

Derzeit sind fast 4.600 Menschen wegen Corona im Spital. 682 davon liegen auf Intensiv-Stationen.

Erklärung: Intensiv-Station

Die Intensiv-Station ist ein spezieller Bereich im Krankenhaus. Dieser Bereich ist für Patienten, die besonders schwer krank sind. Sie können zum Beispiel oft nicht mehr alleine atmen. Dafür brauchen sie dann eine Maschine. Diese Maschine nennt man Beatmungs-Gerät.

Bald werden viel mehr Menschen in Kurz-Arbeit sein

Wien - In Österreich wird es bald viel mehr Kurz-Arbeiter geben. Das hat die Arbeits-Ministerin Christine Aschbacher gesagt. Grund dafür ist der neue Lockdown.

Derzeit sind in Österreich rund 170.000 Menschen in Kurz-Arbeit. Ende September gab es noch 295.000 Kurz-Arbeiter. Im Frühjahr waren es noch viel mehr. Da gab es 1,3 Millionen Kurz-Arbeiter.

Erklärung: Kurz-Arbeit

Die Kurz-Arbeit gibt es, damit nicht noch mehr Menschen ihre Arbeit verlieren. Bei der Kurz-Arbeit behalten die Menschen ihre Arbeit. Sie arbeiten aber weniger als sonst. Ihr Geld bekommen sie aber nicht mehr von den Firmen, sondern vom Staat. Die Firmen sparen dadurch viel Geld und müssen ihre Mitarbeiter nicht entlassen.

Erklärung: Lockdown

Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft.

Die Bevölkerung ist für einen Mund-Nasen-Schutz in Öffis

Wien - In Österreich muss man in öffentlichen Verkehrs-Mitteln einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Laut einer Umfrage finden das 83 Prozent der Menschen gut. Die meisten sagen auch, dass das Risiko sich in Öffis anzustecken, sehr hoch ist.

86 Prozent wollen, dass die Öffis und die Stationen öfter gut gereinigt werden. 80 Prozent wollen auch, dass das Tragen vom Mund-Nasen-Schutz in den Öffis streng kontrolliert wird.

Es wurden dieses Jahr weniger Menschen in Österreich eingebürgert

Wien - Im Jahr 2020 wurden weniger Menschen in Österreich eingebürgert. Das bedeutet, dass sie die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen haben. In den ersten 9 Monaten wurden mehr als 6.300 Menschen eingebürgert. Im selben Zeitraum im Jahr 2019 waren es noch mehr als 7.600. Dass weniger Menschen eingebürgert wurden, liegt an der Corona-Krise.

Über ein Drittel der neuen Staats-Bürger ist auch in Österreich geboren. Die meisten Eingebürgerten stammen aus den Ländern Bosnien und Herzegowina, Serbien und der Türkei. Die meisten Neu-Eingebürgerten sind Frauen.

Dominic Thiem besiegte Rafael Nadal beim Turnier in London

London - Zur Zeit findet in London das Turnier der weltbesten Tennis-Spieler von diesem Jahr statt. Am Dienstag spielte Österreichs bester Tennis-Spieler Dominic Thiem. Er besiegte den Spanier Rafael Nadal.

Am Sonntag hatte Thiem schon den Griechen Stefanos Tsitsipas besiegt. Thiem ist jetzt schon für das Halb-Finale in London qualifiziert.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++