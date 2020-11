Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Besonders viele Corona-Tote in Heimen

Wien - Derzeit erkranken in Österreich wieder mehr Menschen am Corona-Virus. Es sterben auch wieder mehr Menschen durch den Virus. Besonders viele Menschen sterben in Alters-Heimen und in Pflege-Heimen. 53 Prozent der Corona-Toten in Heimen sind in den letzten 6 Wochen gestorben. Das ist der Durchschnitt von ganz Österreich. Insgesamt starben in dieser kurzen Zeit 323 Menschen in Heimen.

Aber es gibt in den einzelnen Bundesländern große Unterschiede. Alle Corona-Toten in Heimen im Burgenland starben in den letzten 6 Wochen. In Vorarlberg waren es aber nur 27 Prozent.

Die Österreicher arbeiten heuer sehr viel schwarz

Wien - Die Corona-Krise ist sehr schlecht für die Wirtschaft in Österreich. Viele Menschen haben keine Arbeit mehr oder sind in Kurz-Arbeit. Viele Menschen wollen deshalb mit Schwarz-Arbeit Geld dazu verdienen.

Deshalb gibt es heuer in Österreich viel mehr Schwarz-Arbeit als erwartet. Rund 7 Prozent der Wirtschafts-Leistung passiert durch Schwarz-Arbeit. Das sind fast 26 Milliarden Euro.

Erklärung: Schwarz-Arbeit

Wer schwarz arbeitet, bezahlt keine Sozial-Versicherung und keine Steuern. Schwarz-Arbeit wird in Österreich auch oft Pfusch genannt. Das ist verboten.

Seit der Corona-Krise werden Autos und Fahrräder öfter genutzt

Wien - Seit der Corona-Krise fahren viele Menschen wieder mehr mit dem Auto. Das hat eine Umfrage ergeben. In Österreich fahren nun 34 Prozent öfter mit dem Auto als vor der Corona-Krise.

39 Prozent gehen nun öfter zu Fuß als vor der Corona-Krise. 27 Prozent verwenden nun öfter das Fahrrad. Dafür werden Flugzeuge, Busse und Bahnen weniger verwendet als vor der Corona-Krise.

Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch gab es 2 Sechser

Wien - Am Mittwoch fand wieder die Lotto-Ziehung statt. Dabei konnten 2 Lotto-Spieler die 6 richtigen Zahlen erraten. Sie haben beide jeweils rund 3 Millionen Euro gewonnen.

4 Lotto-Spieler konnten 5 richtige Zahlen und die Zusatzzahl erraten. Jeder von ihnen hat rund 54.000 Euro gewonnen. Beim Joker haben 3 Spieler gewonnen. Jeder von ihnen bekommt rund 98.000 Euro.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++