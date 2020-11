Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

In Österreich infizieren sich weniger Menschen mit dem Corona-Virus

Wien - In Österreich stecken sich nicht mehr ganz so viele Menschen mit dem Corona-Virus an. An einem Tag haben sich rund 6.700 Menschen neu angesteckt. Das sind weniger als vor einer Woche. Damals steckten sich noch fast 10.000 Menschen an einem Tag neu an.

In dieser Woche starben aber von Donnerstag bis Freitag 108 Menschen am Corona-Virus. Mehr als 4.600 Menschen sind derzeit wegen Corona im Spital. 687 davon liegen auf Intensiv-Stationen.

Erklärung: Intensiv-Station

Die Intensiv-Station ist ein spezieller Bereich im Krankenhaus. Dieser Bereich ist für Patienten, die besonders schwer krank sind. Sie können zum Beispiel oft nicht mehr alleine atmen. Dafür brauchen sie dann eine Maschine. Diese Maschine nennt man Beatmungs-Gerät.

Dieses Mal ist der Heim-Unterricht für Schüler besser organisiert

Wien - Derzeit gibt es in Österreich in den Schulen keinen Unterricht. Der Grund dafür ist der neue Lockdown. Deshalb müssen die Schüler von daheim mit dem Computer lernen. Dieses Mal funktioniert das aber viel besser als beim ersten Lockdown. Das sagen die Eltern der Schüler. Die Schulen bieten sogar Livestreams an. Das heißt, die Lehrer unterrichten über das Internet mit Video-Telefon.

Erklärung: Lockdown

Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft.

Im Dezember fangen in Österreich die Corona-Massentests an

Graz - Anfang Dezember sollen in Österreich die Corona-Massentests anfangen. Das bedeutet, dass viele Menschen auf einmal auf Corona getestet werden. Am 5. und 6. Dezember testet man zuerst alle Lehrer und Lehrerinnen und alle Menschen, die in Kindergärten arbeiten. Das sind rund 200.000 Menschen.

Am 7. und 8. Dezember testet man alle 40.000 Polizisten in Österreich. Kurz vor Weihnachten können sich dann alle Menschen in Österreich testen lassen. Die Tests sind aber freiwillig. Das heißt, man muss sich nicht testen lassen.

Auf der Welt lebt rund jedes 5. Kind in einem Konflikt-Gebiet

Berlin - Rund jedes 5. Kind auf der Welt lebt in einem Konflikt-Gebiet. Ein Konflikt-Gebiet ist ein Gebiet oder ein Land, wo viel gekämpft wird. Deshalb sterben viele unbeteiligte Menschen in Konflikt-Gebieten. Im Jahr 2019 lebten 426 Millionen Kinder in Konflikt-Gebieten.

Zu den gefährlichsten Ländern für Kinder gehören Afghanistan, der Irak und Syrien. Die afrikanischen Länder Kongo, Mali und Nigeria sind auch sehr gefährlich für Kinder.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++