Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Laut Gesundheits-Minister Anschober wirken die Corona-Maßnahmen

Wien - In Österreich gibt es wieder strengere Corona-Maßnahmen. Seit einer Woche gibt es zum Beispiel wieder einen Lockdown. Diese Maßnahmen fangen jetzt langsam an zu wirken. Das hat der Gesundheits-Minister Rudolf Anschober gesagt.

Mit dem Corona-Virus stecken sich jetzt nicht mehr ganz so viele Menschen an. Aber es sind immer noch zu viele, sagte Anschober.

Anschober sagte auch, dass nach dem Lockdown nicht alles so sein wird wie vorher. Am 7. Dezember soll der Lockdown zu Ende gehen Aber nur, wenn die Corona-Zahlen bis dahin stark sinken. Die Geschäfte und Schulen solllen dann wieder öffnen. Es soll aber Schutz-Maßnahmen geben.

Erklärung: Lockdown

Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft.

Zwei Rechtsanwälte wollen gegen die Schul-Schließungen klagen

Innsbruck/Wien - In den Schulen gibt es seit einer Woche keinen Unterricht mehr. Alle Schüler müssen wieder zu Hause unterrichtet werden. Dagegen wollen 2 Rechtsanwälte beim Verfassungs-Gerichtshof (VfGH) klagen.

Die Rechtsanwälte sagen: Man hätte die Schulen nicht schließen dürfen, weil es dafür keine guten Gründe gibt. Denn die Gesundheits-Experten waren dagegen, dass man die Schulen schließt. Wenn die Rechtsanwälte die Klage gewinnen, dann müssen die Schulen wieder aufsperren.

Erklärung: Verfassungs-Gerichtshof

Der Verfassungs-Gerichtshof ist ein sehr wichtiges Gericht in Österreich. Er überprüft zum Beispiel, ob Gesetze gegen die Verfassung verstoßen. Die Verfassung ist nämlich das höchste Gesetz in einem Land. Der Verfassungs-Gerichtshof wird oft mit VfGH abgekürzt.

Dominic Thiem verlor gegen Daniil Medwedew beim Turnier in London

London - In London hat das Turnier der weltbesten Tennis-Spieler dieses Jahres stattgefunden. Dort spielte am Sonntag Österreichs bester Tennis-Spieler Dominic Thiem im Endspiel. Thiem verlor das Spiel gegen Daniil Medwedew aus Russland.

Thiem gewann aber trotzdem viel Geld, nämlich umgerechnet rund 720.000 Euro. Dominic Thiem ist die Nummer 3 in der Welt-Rangliste der besten Tennis-Spieler.

Bei den American Music Awards gewann Taylor Swift 3 Preise

Los Angeles - Am Sonntag in der Nacht fanden die American Music Awards statt. Sie fanden in der US-Stadt Los Angeles statt. Dabei gewann die US-Sängerin Taylor Swift gleich 3 Preise. Darunter war auch der wichtigste Preis, nämlich "Künstler des Jahres". Diesen Preis bekam Taylor Swift nun schon zum 3. Mal.

Wegen Corona war die Konzerthalle bei den American Music Awards größtenteils leer. Aber auf der Bühne wurden über das Internet berühmte Künstler zugeschaltet. Zum Beispiel Katy Perry oder Jennifer Lopez.

Erklärung: American Music Awards

Die American Music Awards sind wichtige Musik-Preise in den USA. Sie werden seit dem Jahr 1973 verliehen. Es werden die Musiker nominiert, die die meisten Alben verkaufen. Außerdem können Fans im Internet für die Musiker abstimmen.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++