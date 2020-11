Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Corona-Impfungen in Österreich beginnen im Jänner 2021

Wien - In Österreich sollen die Impfungen gegen den Corona-Virus im Jänner 2021 beginnen. Zuerst werden die Menschen geimpft, für die der Corona-Virus besonders gefährlich ist. Das sind vor allem Kranke und alte Menschen. Darum wird zuerst in Altenheimen und Pflegeheimen geimpft. Auch das Pflege-Personal von diesen Heimen wird geimpft.

Für die Impfungen in Österreich sollen 16,5 Millionen Impfungen gekauft werden. Jeder Mensch wird 2 mal geimpft. Gesundheits-Minister Anschober will, dass mindestens 50 Prozent der Österreicher gegen Corona geimpft werden.

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig ist angelobt worden

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstag den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig angelobt. Die SPÖ ist die Partei von Bürgermeister Michael Ludwig. Aber die SPÖ kann nicht allein regieren. Deshalb haben sie sich mit den NEOS über eine Koalition geeinigt. Das heißt, beide bilden gemeinsam die Stadt-Regierung von Wien.

Es ist das erste Mal, dass die NEOS in Österreich mitregieren. Vorher regierte die SPÖ 10 Jahre lang mit den Grünen in Wien.

Erklärung: Angelobung

Bei der Angelobung leisten Politiker einen Amts-Eid. Das heißt: Sie versprechen feierlich, dass sie sich an die Gesetze halten. Erst mit der Angelobung können hohe Politiker mit dem Regieren beginnen.

Es gibt immer mehr Arbeitslose und Kurz-Arbeiter

Wien - Wegen der Corona-Krise gibt es wieder mehr Arbeitslose. Derzeit haben fast 450.000 Menschen in Österreich keine Arbeit. Das sind um rund 5.200 mehr als in der vergangenen Woche. Das hat die Arbeits-Ministerin Christine Aschbacher gesagt.

Es gibt jetzt viel mehr Kurz-Arbeiter. Derzeit sind in Österreich rund 220.000 Menschen in Kurz-Arbeit. Das sind rund 49.000 mehr als vor einer Woche.

Wegen dem neuen Lockdown wird es bald noch mehr Arbeitslose und Kurz-Arbeiter geben. Das erwartet die Arbeits-Ministerin.

Erklärung: Kurz-Arbeit

Die Kurz-Arbeit gibt es, damit nicht noch mehr Menschen ihre Arbeit verlieren. Bei der Kurz-Arbeit behalten die Menschen ihre Arbeit. Sie arbeiten aber weniger als sonst. Ihr Geld bekommen sie aber nicht mehr von den Firmen, sondern vom Staat. Die Firmen sparen dadurch viel Geld und müssen ihre Mitarbeiter nicht entlassen.

Erklärung: Lockdown

Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft.

In China hat ein Raumschiff seinen Flug zum Mond gestartet

Wenchang - Am Montag hat China eine Rakete gestartet. An Bord der Rakete ist ein unbemanntes Raumschiff. Das heißt, das Raumschiff wird nicht von Menschen begleitet. Das Raumschiff soll schon am Sonntag landen. Nach seiner Landung soll es Gesteins-Proben sammeln und zur Erde zurückfliegen. Die Forscher hoffen damit Neues über die Geschichte von dem Mond zu lernen.

Bisher hat eine solche Weltraum-Mission nur bei 2 Ländern funktioniert. Und zwar bei Russland und den USA. China wäre also das dritte Land.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++