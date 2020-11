Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Erste Corona-Massentests in Tirol und Vorarlberg

Innsbruck/Bregenz - In Österreich finden im Dezember Corona-Massentests statt. Die ersten Corona-Massentests gibt es in den Bundesländern Tirol und Vorarlberg. Dort können alle von 4. bis 6. Dezember einen Corona-Test machen. Zur gleichen Zeit gibt es auch Massentests für Lehrer und Kindergarten-Betreuer im ganzen Land. Die Tests sind freiwillig. Das heißt, man muss sich nicht testen lassen.

In Österreich stecken sich weniger Menschen mit dem Corona-Virus an

Wien - In Österreich stecken sich nicht mehr so viele Menschen mit dem Corona-Virus an. An einem Tag haben sich rund 5.800 Menschen neu angesteckt. Das sind weniger als vor einer Woche. Damals steckten sich noch rund 7.100 Menschen an einem Tag neu an.

In dieser Woche starben von Dienstag auf Mittwoch 90 Menschen am Corona-Virus. Fast 4.600 Menschen sind derzeit wegen Corona im Spital. 709 davon liegen auf Intensiv-Stationen.

Der Nikolo wird trotz der Corona-Maßnahmen zu Besuch kommen dürfen

Wien - Trotz der Corona-Maßnahmen darf der Nikolo zu den Kindern in Österreich zu Besuch kommen. Das hat die Regierung beschlossen. Das macht man für die Kinder. Denn für die Kinder sind die Corona-Maßnahmen sehr schwer. Da will man ihnen nicht auch noch die Freude am Nikolo-Besuch nehmen. Das hat der Bundeskanzler Sebastian Kurz gesagt.

Pakete zu Weihnachten rechtzeitig abschicken

Wien - Wegen der Corona-Krise könnten heuer zu Weihnachten sehr viele Pakete verschickt werden. Die Post geht von bis zu einer Million Pakete pro Tag aus. Damit alles bis Weihnachten ankommt, sollte man die Pakete rechtzeitig verschicken. Daran erinnerte die Post. Dafür muss man die Pakete bis 21. Dezember losschicken. Für Express-Pakete hat man noch bis 23. Dezember Zeit.

Die Post-Stellen haben am 19. Dezember und zu Weihnachten von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Einige Post-Stellen könnten länger geöffnet sein.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++