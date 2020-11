Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

In Wien beginnen die Corona-Massentests am 2. Dezember

Wien - In Österreich finden im Dezember Corona-Massentests statt. In Wien fangen sie an 3. Dezember an und dauern bis zum 13. Dezember. in dieser Zeit können sich alle Wiener und Wienerinnen gratis testen lassen. Das hat der Wiener Gesundheits-Stadtrat Peter Hacker gesagt.

In Wien kann man sich an 3 Orten testen lassen. In der Wiener Stadthalle, in der Marxhalle und in der Messehalle beim Prater. Dort können sich jeden Tag insgesamt 150.000 Menschen testen lassen. Die Tests sind freiwillig. Das heißt, man kann mitmachen, wenn man will. Man muss sich aber nicht testen lassen.

In Österreich sinken die Leistungen und die Motivation von Schülern

Wien - Wegen der Corona-Krise werden die Leistungen der Schüler in Österreich schlechter. Auch die Motivation der Schüler sinkt. Das heißt, sie haben weniger Lust zum Lernen. Das hat eine Umfrage ergeben.

Das liegt daran, dass es weniger Leistungs-Druck für die Schüler gibt. Das heißt, die Schüler müssen sich nicht so anstrengen, damit sie in die nächste Klasse aufsteigen. Denn wegen der Corona-Krise gibt es weniger Unterricht und weniger Prüfungen.

In Österreich wollen die meisten Menschen Weihnachten normal feiern

Wien - 2 Drittel der Österreicher wollen Weihnachten so wie immer feiern. Und das trotz der Corona-Krise. Das hat eine Umfrage ergeben. 12 Prozent der Befragten wollen heuer weniger mit der Familie und mit Freunden feiern. Das sagten vor allem die Teilnehmer ab 60 Jahren.

Wegen Corona werden heuer 2 Prozent Weihnachten alleine feiern. Ebenfalls 2 Prozent wollen diesmal Weihnachten gar nicht feiern.

Der berühmte frühere Fußball-Spieler Diego Maradona ist gestorben

Buenos Aires - Diego Maradona ist tot. Der frühere Fußball-Spieler aus dem Land Argentinien starb mit nur 60 Jahren. Er hatte in seinem Haus einen Herzinfarkt. Maradona war für viele Menschen der beste Fußball-Spieler der Welt. Im Jahr 1986 wurde er mit Argentinien Weltmeister.

Später war Maradona auch Fußball-Trainer. Da war er aber nicht so erfolgreich. Maradona war auch lange Zeit süchtig nach Drogen.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++