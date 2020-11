Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

In Österreich wird es im Sommer wieder so sein wie vor Corona

Wien/Brüssel - Am Freitag hat der Bundeskanzler Sebastian Kurz mit Ursula von der Leyen gesprochen. Ursula von der Leyen ist die Präsidentin der EU-Kommission. In dem Gespräch ging es darum, wie man gegen das Corona-Virus kämpft. Kanzler Kurz sagte, dass die Österreicher im Sommer 2021 wieder so leben werden wie vor dem Corona-Virus.

Dafür muss aber einiges getan werden. Die ersten Massen-Tests beginnen schon vor Weihnachten. Mit den Tests stellt man fest, wer mit dem Virus angesteckt ist. Die ersten Impfungen gegen den Corona-Virus starten dann im Jänner 2021. Die Kosten für die Impfungen wird der österreichische Staat bezahlen. 70 Prozent der Österreicher müssen geimpft sein, damit das Virus besiegt ist, sagte Kurz.

Erklärung: EU-Kommission

Die EU-Kommission ist ein wichtiger Teil von der EU. Sie schlägt zum Beispiel EU-Gesetze vor. Außerdem überprüft die Kommission, ob die EU-Länder die Gesetze einhalten.

Man weiß noch nicht, wie die Öffnung der Schulen aussehen wird

Wien - Seit mehr als einer Woche gibt es in den Schulen keinen Unterricht mehr. Alle Schüler müssen derzeit zu Hause unterrichtet werden. Am 7. Dezember sollen die Schulen aber wieder aufsperren. Man weiß aber noch nicht, wie das genau funktionieren wird. Darüber werden die Politiker noch am Wochenende miteinander reden. Das hat der Bildungs-Minister Heinz Faßmann gesagt.

Faßmann will aber auf jeden Fall, dass es ab 7. Dezember in den Schulen wieder Unterricht gibt. Das findet er viel besser als das Lernen zu Hause. Denn in der Schule haben die Schüler Kontakt zu anderen Schülern. Und das ist auch wichtig für das Lernen, sagte Faßmann.

Heuer wollen die Österreicher nicht auf Christkindl-Märkte gehen

Wien - Wegen der Corona-Krise wollen die meisten Österreicher heuer nicht auf Christkindl-Märkte gehen. Das hat eine Umfrage ergeben. Nur 25 Prozent der Befragten wollen heuer auf einen Christkindl-Markt gehen. Im Jahr 2019 wollten das noch 75 Prozent.

Die meisten Befragten sind auch dafür, dass man die Christkindl-Märkte heuer ganz absagt. Damit soll die Gesundheit der Menschen geschützt werden.

Bei den Weihnachts-Geschenken soll sich aber nicht viel ändern. Dafür wollen die Österreicher heuer fast genau so viel Geld ausgeben wie im Vorjahr.

Im Wiener Tiergarten Schönbrunn gibt es ein Faultier-Baby

Wien - Im Tiergarten Schönbrunn in Wien ist am 24. April ein Faultier-Baby auf die Welt gekommen. Es kam also während dem ersten Lockdown auf die Welt. Bisher konnten Zoo-Besucher das Faultier-Baby nicht sehen.

Die Lockdown-Maßnahmen haben für die Faultiere nicht viel geändert. Denn Faultiere verbringen die meiste Zeit beim Schlafen, Essen oder Herumhängen.

Erklärung: Lockdown

Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft.

