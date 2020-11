Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Zahl der Corona-Neuinfektionen erstmals wieder unter 3.000

Wien - In Österreich stecken sich weiter weniger Menschen mit dem Corona-Virus an. Innerhalb von einem Tag haben sich weniger als 3.000 Menschen neu angesteckt. Genau waren es 2.748 Menschen.

Das sind weniger als vor einer Woche. Vergangenen Montag steckten sich 3.145 Menschen neu an. Das sagte Gesundheits-Minister Rudolf Anschober am Montag.

Etwas mehr als 3.600 Menschen werden gerade wegen Corona im Spital behandelt. 701 Menschen liegen deshalb auf einer Intensiv-Station.

Für Schüler und Lehrer ist der neue Lockdown sehr schwerer

Wien - Seit 2 Wochen gibt es wieder einen Lockdown. Deshalb gibt es in den Schulen keinen Unterricht mehr. Alle Schüler müssen derzeit zu Hause unterrichtet werden. Darunter leiden jetzt die Lehrer und die Schüler mehr als beim ersten Lockdown im Frühjahr. Das hat eine Untersuchung der Universität Wien ergeben.

Für viele Schüler funktioniert der Unterricht zu Hause jetzt besser als im Frühjahr. Das gilt aber nicht für Schüler aus armen Familien, die sich keinen Computer leisten können. Schwer haben es auch Kinder, die nicht gut Deutsch können. Viele von diesen Kindern werden bald schlechter in der Schule sein. Das befürchten die Lehrer.

Erklärung: Lockdown

Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft.

"Corona-Pandemie" wurde zum deutschen Wort des Jahres 2020 gewählt

Berlin - In Deutschland ist das Wort des Jahres 2020 gewählt worden. Es ist das Wort Corona-Pandemie. Platz 2 ist das Wort Lockdown. Für diese Wahl wurde 10 Wörter ausgesucht, die heuer oft verwendet wurden. In Österreich wird das Wort des Jahres am Donnerstag bekanntgegeben.

Der Einsamste Elefant der Welt lebt nun in Kambodscha

Islamabad/Phnom Penh/Wien - Im Land Pakistan hat ein Elefant jahrelang ganz alleine gelebt. Weil er alleine lebte, wurde er jetzt zu anderen Elefanten gebracht. Mit dem Flugzeug wurde er in das Land Kambodscha gebracht. Dort soll er in einem Tierschutz-Gebiet mit vielen anderen Elefanten leben.

Der Elefant heißt Kaavan. Er wurde im Jahr 1985 in den Zoo in Pakistan gebracht. Seit 8 Jahren lebte er alleine ohne andere Elefanten in dem Zoo.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++