Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

In Salzburg sind die ersten Corona-Massentests durchgeführt worden

Annaberg-Lungötz - Österreicher können sich freiwillig auf den Corona-Virus testen lassen. Die ersten Massentests sind im Bundesland Salzburg gemacht worden. Im kleinen Ort Annaberg-Lungötz erkrankten zuletzt viele an dem Virus.

Deshalb wurde dieser Ort für den Start der Massentests in Österreich ausgewählt. In den Bundesländern Wien, Vorarlberg und Tirol finden die Tests ab Freitag statt.

Der neue Lockdown ist schlecht für die Wirtschaft

Wien/Paris - Die Maßnahmen gegen den Corona-Virus sind sehr schlecht für die Wirtschaft. Dadurch wird die Wirtschaft schwächer. Wenn die Wirtschaft schwächer wird, nennt man das schrumpfen. Seit 2 Wochen gibt es wieder einen Lockdown in Österreich. Dadurch schrumpft heuer die Wirtschaft noch stärker. Das haben die Wirtschafts-Forscher von der OECD ausgerechnet.

Außerdem wird die Wirtschaft im nächsten Jahr viel weniger wachsen als man bisher gedacht hat. Es wird deshalb noch Jahre dauern, bis das Schrumpfen der Wirtschaft von heuer ausgeglichen ist.

Erklärung: Lockdown

Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft.

Erklärung: OECD

Die OECD ist eine Organisation, in der 36 Länder Mitglieder sind. Das sind reiche Länder mit einer guten Wirtschaft. Dort geht es den Menschen recht gut.

Bei der OECD sind zum Beispiel Österreich, Deutschland, die Türkei und die USA. Die OECD will dazu beitragen, dass sich die Mitglieds-Länder wirtschaftlich gut entwickeln.

Ältere Mitbürger sollen gratis spezielle Schutz-Masken bekommen

Wien - In Österreich sollen alle Menschen über 65 Jahren spezielle Masken bekommen. Man nennt diese Masken FFP2-Masken. Diese Schutzmasken für Mund und Nase filtern die Luft zum Atmen besonders gut. Jeder Mensch in Österreich über 65 soll gratis 10 FFP2-Masken bekommen. Damit sollen die älteren Menschen vor dem Corona-Virus geschützt werden.

Die Masken sollen von der Post zu einem nach Hause geliefert werden. Man weiß noch nicht genau, ab wann die Masken verschickt werden können.

Diebe von 4.500 Handys wurden nach einem Jahr festgenommen

Korneuburg/Wien/Bukarest - Am 8. Dezember 2019 wurden 4.500 Handys gestohlen. Die Diebe brachen in eine Lagerhalle von einer Telekom-Firma eingebrochen. Für den Einbruch sollen sie Kletter-Ausrüstung verwendet haben. Fast ein Jahr später wurden 4 Verdächtige festgenommen. Dabei handelt es sich um 4 Rumänen im Alter von 25 bis 55 Jahren. 2 von ihnen wurden schon im November verurteilt.

Wo die gestohlenen Handys sind, weiß man bisher nicht. Falls man mögliche Hinweise hat, soll man sich bei der Polizei melden. Unter der Telefonnummer 01/31310/25600 kann man anrufen.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++