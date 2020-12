Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Für den Corona-Massentest haben sich fast 100.000 Menschen angemeldet

Wien - Die Österreicher können sich freiwillig auf den Corona-Virus testen lassen. Dafür werden Massentests gemacht. Für diese Massentests haben sich bis Donnerstag schon fast 100.000 Menschen angemeldet.

Anmelden kann man sich im Internet auf der Webseite www.oesterreich-testet.at. So ein Test ist gratis und dauert bis zum Ergebnis ungefähr 20 Minuten. In Wien fangen die Massentests schon an diesem Freitag an.

In Österreich hat es überall geschneit

Klagenfurt - In ganz Österreich hat der Winter angefangen. Am Donnerstag lag in allen Landes-Hauptstädten Schnee. Das letzte Mal gab es das am 24. Jänner 2019.

Dass schon Anfang Dezember in allen Landes-Hauptstädten Schnee lag, ist noch länger her. Das gab es zuletzt vor 8 Jahren.

Landes-Hauptstädte sind die Hauptstädte der Bundesländer.

Baby-Elefant ist das Wort des Jahres in Österreich

Wien - Das Wort des Jahres 2020 in Österreich ist Baby-Elefant. Mit Baby-Elefant meint man den Abstand, den man derzeit wegen Corona zu anderen Menschen halten soll.

Das Unwort des Jahres ist Corona-Party. Wegen dem Corona-Virus soll man nicht viel Kontakt zu anderen Menschen haben. Aber manche Menschen ignorieren das und treffen sich trotzdem in großen Gruppen. Das nennt man Corona-Party. Denn so kann man sich mit dem Corona-Virus anstecken.

Das Koala-Jungtier im Wiener Tiergarten Schönbrunn ist ein Mädchen

Wien - Vor 7 Monaten ist im Tiergarten Schönbrunn in Wien ein Koala-Jungtier geboren worden. Bisher wusste man nicht, ob es männlich oder weiblich ist. Denn Koala-Jungtiere bleiben lange im Beutel von ihrer Mutter. Aber nun ist es aus dem Beutel gekommen. Daher weiß man jetzt, dass es ein Weibchen ist.

Das Koala-Mädchen hat den Namen "Millaa Millaa" bekommen. So heißt ein Wasserfall in Queensland in Australien. Dort kommt diese Koala-Art her.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++