Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Lange Gefängnis-Strafe für Karl-Heinz Grasser

Wien - Karl-Heinz Grasser war früher der Finanz-Minister von Österreich. Am Freitag ist er von einem Gericht zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das heißt, es gilt noch nicht. Denn Grasser wird dagegen Berufung einlegen. Das bedeutet, dass dann ein höheres Gericht das Urteil prüft.

Grasser war vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2007 der Finanzminister von Österreich. Damals wurden Wohnungen verkauft. Diese Wohnungen gehörten dem Staat Österreich. Für den Verkauf der Wohnungen war damals Grasser zuständig. Bei dem Verkauf soll Schmiergeld bezahlt worden sein.

Erklärung: Schmiergeld

Schmiergeld heißt auch Bestechungsgeld. Schmiergeld gibt man zum Beispiel einem Politiker, damit er etwas macht, was man von ihm möchte. Das nennt man jemanden schmieren. Schmiergeld ist verboten. Man darf es nicht bezahlen und auch nicht annehmen. Wird man dabei erwischt, dann kommt man vor Gericht.

In Wien, Vorarlberg und Tirol haben die Corona-Massentests begonnen

Innsbruck - In 3 Bundesländern hat man mit den Corona-Massentests begonnen. Diese 3 Bundesländer sind Vorarlberg, Tirol und Wien. In Vorarlberg und Tirol wird bis Sonntag getestet. In Wien wird bis 13. Dezember getestet.

In Wien und Tirol gab es Probleme mit den Computern. In Tirol haben viele ihre Test-Ergebnisse verspätet oder gar nicht erfahren. In Wien musste man wegen den Computer-Pannen vieles wieder auf Papier aufschreiben.

Der Fußball-Klub Rapid Wien hat in der Europa League verloren

London - Der österreichische Fußball-Klub Rapid Wien hat am Donnerstag in der Europa League gespielt. Rapid spielte gegen die Mannschaft Arsenal London aus England. Rapid verlor dieses Spiel mit 1:4.

Am nächsten Donnerstag spielt Rapid gegen Molde FK aus Norwegen. Es genügt, wenn Rapid dieses Spiel mit 1:0 gewinnt. Dann kommt Rapid in der Europa League weiter.

Erklärung: Europa League

Die Europa League ist ein Wettbewerb im Fußball. In der Europa League spielen Fußball-Vereine aus Europa gegen einander.

In den USA wurde eine James Bond-Pistole für viel Geld versteigert

Los Angeles - Eine Film-Pistole von James Bond ist in den USA versteigert worden. Die Film-Pistole wurde für rund 210.000 Euro versteigert. Die Film-Pistole wurde im Film "James Bond - 007 jagt Dr. No" von Sean Connery benutzt. Connery war der erste Schauspieler, der den Geheimagenten James Bond in Filmen spielte. Für viele war er auch der beste James Bond.

Der Käufer der Film-Pistole will unbekannt bleiben. Aber er verriet, dass er alle James Bond Filme mit seinen Kindern gesehen hat.

Erklärung: Versteigerung

Bei einer Versteigerung wird etwas auf besondere Art verkauft. Mehrere Menschen können gleichzeitig Geld-Angebote für eine Ware abgeben. Wer das meiste Geld geboten hat, bekommt dann die Ware. Eine Versteigerung findet normalerweise in einem sogenannten Auktions-Haus statt. Deshalb nennt man eine Versteigerung auch Auktion.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++