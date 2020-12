Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

In Österreich ist der Lockdown nun zu Ende

Wien - 3 Wochen lang gab es in Österreich einen Lockdown. Seit Montag ist er zu Ende. Einkaufs-Zentren, Geschäfte und Friseure dürfen wieder aufsperren. Auch Museen und Bibliotheken dürfen wieder öffnen.

Seit Montag gibt es auch wieder Unterricht in den Schulen. Aber nur für Volk-Schüler, für Maturanten und für Schüler in der Unterstufe im Gymnasium und in der neuen Mittelschule. Kinder ab 10 Jahren müssen aber im Unterricht eine Maske tragen. Schüler in der Oberstufe müssen weiter zu Hause lernen.

Sport-Anlagen dürfen auch aufsperren, aber nur für Sportarten ohne Körperkontakt. Das sind zum Beispiel Skifahren, Eislaufen oder Golf. Lokale und Hotels bleiben aber weiterhin geschlossen.

Erklärung: Lockdown

Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft.

Heuer wird das Weihnachts-Geschäft schwach ausfallen

Wien - Das sogenannte Weihnachts-Geschäft ist für die Geschäfte sehr wichtig. Denn vor Weihnachten verkaufen sie viel mehr und nehmen auch viel mehr Geld ein als sonst im Jahr. Aber heuer wird das anders sein.

Denn wegen der Corona-Krise sind viele Menschen arbeitslos. Dadurch haben sie weniger Geld und können nicht so viel kaufen. Deshalb wird das Weihnachts-Geschäft heuer viel schlechter sein als letztes Jahr. Es kann sein, dass die Geschäfte fast ein Drittel weniger Geld einnehmen. Das schätzen Wirtschafts-Experten.

Weiterhin Lawinen-Warnung in Ost-Tirol

Lienz/Innsbruck - Dieses Wochenende hat es in Österreich viel geschneit. Dadurch ist es auch zu Lawinen gekommen. Der Lawinen-Warndienst von Tirol, hat am Sonntag die Lawinen-Warnstufe auf 5 gestellt. Das ist die höchste Gefahrenstufe bei Lawinen. Am Montag wurde die Warnstufe auf 4 gesenkt.

In Ost-Tirol beschädigte eine Lawine 3 Häuser. Die Lawine riss auch ein Auto mit. Es gab zum Glück keine Verletzten.

In Kärnten waren mehr als 2.000 Feuerwehrleute im Einsatz. 3.000 Haushalte hatten keinen Strom. In einer Gemeinde mussten die Bewohner von 8 Häusern in Sicherheit gebracht werden.

Erklärung: Lawine

Lawinen bestehen aus Schnee. Wenn Schnee locker am Berg liegt, dann kann er abrutschen. So etwas nennt man Lawinen. Sie können sehr schnell werden. Lawinen können Bäume umknicken oder Häuser zerstören. Für Menschen sind Lawinen gefährlich.

Chadwick Boseman bekam nach seinem Tod einen Helden-Preis

Los Angeles - Am Sonntag hat der tote US-Schauspieler Chadwick Boseman einen Preis gewonnen. Und zwar einen Helden-Preis. Boseman war für seine Superhelden-Rolle im Film Black Panther bekannt. Den Preis bekam er aber nicht nur dafür. Er setzte sich im wirklichen Leben sehr für andere Menschen ein.

Boseman starb im August an Darmkrebs. Er wurde nur 43 Jahre alt.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++