Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Österreicher sind nicht mehr zufrieden mit den Corona-Maßnahmen

Linz - Die meisten Österreicher glauben, dass die Corona-Krise in Österreich schlecht bekämpft wird. Das hat eine Umfrage ergeben. Nur 11 Prozent sagen, dass die Bekämpfung in Österreich besser funktioniert als in den anderen EU-Ländern. Im Frühjahr glaubten das noch 78 Prozent.

Für die Zukunft sind die meisten Menschen nicht optimistisch. 80 Prozent glauben nämlich, dass es noch einen weiteren Lockdown geben wird.

Erklärung: Lockdown

Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft.

In Österreich wollen viele nicht auf Familien-Weihnachten verzichten

Wien - 18 Prozent der Österreicher wollen trotz der Corona-Krise nicht auf Weihnachten mit der Familie verzichten. Das ergab eine Umfrage. 20 Prozent hingegen wollen dieses Jahr schon darauf verzichten. Bei der Feier mit der Familie will aber kaum jemand eine Maske aufsetzen. Die meisten werden heuer mit Verwandten feiern aber weniger Besuche machen als sonst.

Über 90 Prozent weniger Passagiere am Flughafen Wien

Wien/Schwechat - Wegen der Corona-Krise reisen die Menschen viel weniger. Das sieht man auch am Flughafen Wien. Heuer im November hat es dort 90 Prozent weniger Passagiere gegeben als im November 2019. Außerdem gab es um 80 Prozent weniger Abflüge und Landungen als im Vorjahr.

Wegen der Corona-Krise reisten die Österreicher weniger in den Urlaub

Wien - Die Reiselust der Menschen in Österreich ist zurückgegangen. Das heißt, sie sind weniger auf Urlaub gefahren. Grund dafür ist die Corona-Krise. Im Sommer machten die Österreicher insgesamt weniger Urlaubsreisen als im Vorjahr. Aber sie machten dafür öfter Urlaub in Österreich.

Die Österreicher machten auch kürzer Urlaub als bisher. Deshalb stieg die Zahl der Kurz-Urlaube mit maximal 3 Übernachtungen an.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++