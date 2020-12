Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Ältere Mitbürger bekommen gratis spezielle Schutz-Masken

Wien - In Österreich werden bald alle Menschen über 65 Jahre gratis FFP2-Masken bekommen. Das hat der Nationalrat beschlossen. FFP2-Masken filtern die Luft zum Atmen besonders gut.

Jeder Mensch in Österreich über 65 wird gratis 10 FFP2-Masken bekommen. Damit sollen die älteren Menschen vor dem Corona-Virus geschützt werden. Die Masken sollen von der Post nach Hause geliefert werden.

Erklärung: Nationalrat

Der Nationalrat ist das Parlament von Österreich. Im Nationalrat arbeiten die Politiker von den Parteien. Diese Politiker nennt man Abgeordnete. Sie werden bei der Nationalrats-Wahl in den Nationalrat gewählt.

Die Abgeordneten beraten und beschließen im Nationalrat die Gesetze. Sie halten dort auch politische Reden.

Der neue Lockdown schwächt die Wirtschaft weiter

Wien - Die Maßnahmen gegen den Corona-Virus sind sehr schlecht für die Wirtschaft. Dadurch wird die Wirtschaft schwächer. Wenn die Wirtschaft schwächer wird, nennt man das Schrumpfen. 3 Wochen lang gab es wieder einen Lockdown in Österreich. Dadurch schrumpft heuer die Wirtschaft noch stärker. Das haben die Experten von der Nationalbank ausgerechnet.

Heuer wird die österreichische Wirtschaft insgesamt um 7 Prozent schrumpfen. Außerdem wird die Wirtschaft im nächsten Jahr weniger wachsen als man bisher gedacht hat.

Heuer sind Christbäume nicht teurer als im vorigen Jahr

Linz/Wien - Für Christbäume muss man heuer nicht mehr bezahlen als im Vorjahr. Denn die meisten Christbaum-Händler haben heuer die Preise nicht erhöht. Das hat die Arbeiterkammer (AK) gesagt, die sich die Christbaum-Preise genau angeschaut hat.

Trotzdem sollte man lieber die Preise vergleichen, rät die AK. Denn manche Christbaum-Händler sind viel teurer als andere.

Erklärung: Arbeiterkammer

Die Arbeiter-Kammer ist eine Organisation. Abgekürzt wird die Arbeiter-Kammer mit AK. Die AK hilft Arbeit-Nehmern. Arbeit-Nehmer werden Menschen genannt, die in einer Firma arbeiten.

Die AK hilft auch Konsumenten. Konsumenten sind alle Menschen, die etwas kaufen.

Wolfsberg feiert Aufstieg in der Fußball Europa League

Klagenfurt - Die Fußball-Mannschaft WAC aus Wolfsberg in Kärnten hat in der Europa League einen großen Erfolg gefeiert. Der WAC besiegte am Donnerstag-Abend den Verein Feyenoord Rotterdam aus den Niederlanden mit 1:0. Dadurch schaffte der WAC zum ersten Mal den Aufstieg ins Sechzehntel-Finale der Europa League.

Die Mannschaft Rapid Wien hat hingegen den Aufstieg verpasst. Rapid spielte gegen den Club Molde FK aus Norwegen nur 2:2. Das war zu wenig. Rapid ist damit aus der Europa League ausgeschieden.

Der LASK aus Linz gewann gegen Ludogorez Rasgrad aus Bulgarien mit 3:1. Leider hatte der LASK keine Chance mehr auf den Aufstieg.

Erklärung: Europa League

Die Europa League ist ein Wettbewerb im Fußball. In der Europa League spielen Fußball-Vereine aus Europa gegen einander.

In der Gruppen-Phase spielen immer 4 Klubs von einer Gruppe gegeneinander. Die Gruppen wurden vorher ausgelost. Die besten 2 Teams von jeder Gruppe qualifizieren sich dann für das Sechzehntel-Finale

