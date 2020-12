Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Bei den Corona-Massentests machten fast 2 Millionen Österreicher mit

Wien - Die Corona-Massentests in Österreich sind in fast allen Bundesländern zu Ende. Mehr als 2 Millionen Menschen haben bei den Massentests mitgemacht. Dabei wurden 4.200 Menschen gefunden, die mit dem Virus infiziert waren. Insgesamt leben in Österreich rund 8,9 Millionen Menschen. Das heißt, sehr viele Menschen haben nicht an den Massentests teilgenommen.

Gesundheits-Minister Rudolf Anschober ist trotzdem mit den Tests zufrieden. Er sagte, es war ein guter Start. Im Jänner soll es wieder Massentests geben. Dann sollen auch mehr Menschen dabei mitmachen.

Die österreichische Regierung will keine Impf-Pflicht gegen Corona

Wien - Nur rund ein Fünftel der Österreicher will sich gegen den Corona-Virus impfen lassen. Das hat eine Umfrage ergeben. Die Regierung will aber trotzdem keine Impf-Pflicht einführen. Das hat der Gesundheits-Minister Rudolf Anschober gesagt. Impf-Pflicht bedeutet, dass man sich impfen lassen muss.

Anschober sagte auch: Statt einer Impf-Pflicht will die Regierung die Menschen lieber ehrlich informieren.

Der 2. Lockdown belastete Familien noch stärker

Wien - Vor kurzem hat es in Österreich zum 2. Mal in diesem Jahr einen Lockdown gegeben. Grund dafür ist die Corona-Krise. Vor allem für Familien war der 2. Lockdown sehr schwer. Er war sogar noch schwerer als der erste Lockdown im Frühling.

Vor allem für Mütter war der 2. Lockdown besonders stressig. Neben der Arbeit mussten sie zu Hause oft auch noch die Kinder betreuen. Für viele Kinder war der Unterricht zu Hause sehr schwierig. Denn die Eltern konnten den Kindern bei den Schul-Aufgaben oft nur wenig helfen.

Erklärung: Lockdown

Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft.

Der berühmte Fußball-Trainer Otto Baric ist gestorben

Zagreb - Otto Baric ist mit 87 Jahren gestorben. Er war ein sehr berühmter Fußball-Trainer. Von 1971 bis 1995 war Baric Trainer von verschiedenen österreichischen Klubs. Er gewann mit seinen Klubs insgesamt 7 Mal die österreichische Meisterschaft.

Baric war auch Trainer der Fußball-Nationalmannschaft von Österreich. Da war er aber nicht so erfolgreich. Denn Österreich schafft mit ihm nicht die Qualifikation für die Weltmeisterschaft.

Otto Baric verwendete sehr gern das Wort "maximal". Deshalb wurde er auch "Otto Maximale" genannt.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++