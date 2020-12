Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Nach Weihnachten fängt die Schule erst am 11. Jänner an

Wien - Nach den Weihnachts-Ferien sollte die Schule am 7. Jänner wieder anfangen. Das wird jetzt aber verschoben. Die Schulen sperren wegen Corona erst am 11. Jänner wieder auf. Erst dann gibt es wieder Unterricht. Es gibt aber am 7. und 8. Jänner Betreuung in den Schulen.

Die Schulen bleiben länger zu, damit Schüler, Eltern und Lehrer mehr Zeit für Corona-Tests haben. Bevor die Schule anfängt, kann man nämlich gratis Corona-Tests machen. Für Schüler und Eltern sind die Tests freiwillig. Das heißt, sie können Tests machen, sie müssen das aber nicht tun. Man weiß noch nicht, ob die Corona-Tests für die Lehrer auch freiwillig sind.

Biden will von Trump, dass er die Wahl endlich anerkennt

Washington - Anfang November hat in den USA die Präsidentschafts-Wahl stattgefunden. Dabei hat Joe Biden die meisten Stimmen bekommen. Er gewann in den meisten Bundes-Staaten. Der bisherige Präsident Donald Trump gewann in weniger Bundes-Staaten. Ein Bundes-Staat in den USA ist so ähnlich wie ein Bundesland in Österreich.

Wer in einem Bundes-Staat gewinnt, der bekommt alle Wahl-Männer aus diesem Bundes-Staat. Diese Wahl-Männer stimmen dann für diesen Kandidat. Am Montag haben die Wahl-Männer Joe Biden zum US-Präsident gewählt. Biden verlangt jetzt, dass Trump die Wahl endlich anerkennt. Er soll zugeben, dass er verloren hat. Trump will das aber nicht. Er sagt, dass bei der Wahl betrogen wurde.

In den USA haben die Corona-Impfungen begonnen

Washington - In den USA hat man am Montag mit den Corona-Impfungen begonnen. Die erste Impfung bekam eine Krankenschwester. Zuerst sollen Ärzte und Krankenschwestern gegen den Corona-Virus geimpft werden. Auch Menschen in Altersheimen und in Pflegeheimen sollen die Impfung rasch bekommen.

In Österreich will man im Jänner mit den Corona-Impfungen anfangen.

Mann in Vorarlberg von Schnee-Lawine getötet

Stuben am Arlberg - Am Montag ist es in Vorarlberg zu einem tödlichen Lawinen-Unfall gekommen. Ein Mann wurde von einer Lawine verschüttet. Der Mann war in den verschneiten Bergen wandern. Er löste die Schnee-Lawine unabsichtlich selbst aus. Die Lawine riss den Mann 400 Meter mit und verschüttete ihn.

2 Snowboarder sahen den Unfall. Sie versuchten den Mann zu retten. Als sie ihn nicht fanden, riefen sie die Bergrettung. Mehr als 50 Bergretter mit Lawinen-Hunden suchten nach dem verschütteten Mann. Ein Hund fand dann seine Spur. Doch der verschüttete Mann konnte nur noch tot ausgegraben werden. Er war 3 Meter tief im Schnee verschüttet.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++