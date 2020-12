Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Noch vor Weihnachten wird eine Corona-Impfung in der EU erlaubt

Brüssel - In der EU wird bald eine Impfung gegen den Corona-Virus erlaubt. Das passiert wahrscheinlich schon am 21. Dezember, also noch vor Weihnachten. Dann darf man in allen EU-Ländern mit dem Impfen anfangen.

Die Impfung wird gemeinsam von einer deutschen Firma und einer Firma aus den USA hergestellt. In den USA und in Großbritannien verwendet man diese Impfung schon.

Ursula von der Leyen ist die Präsidentin der EU-Kommission. Sie möchte, dass alle EU-Länder gleichzeitig mit dem Impfen anfangen, Man weiß aber noch nicht, ob alle EU-Länder da mitmachen. In Österreich will man im Jänner mit den Corona-Impfungen anfangen.

Erklärung: EU-Kommission

Die EU-Kommission ist ein wichtiger Teil von der EU. Sie schlägt zum Beispiel EU-Gesetze vor. Außerdem überprüft die Kommission, ob die EU-Länder die Gesetze einhalten.

Nur wenige Österreicher wollen zur Corona-Impfung

Wien - Nur wenige Österreicher wollen sich gegen den Corona-Virus impfen lassen. Das geht aus einer Umfrage hervor. Weniger als ein Viertel wollen sich sicher impfen lassen. Rund ein Viertel der Österreicher lassen sich wahrscheinlich impfen.

Die Menschen vertrauen auch viel weniger den Corona-Maßnahmen der Regierung. Im November fanden fast alle Befragten die Maßnahmen der Regierung gut. Nun sind es sogar weniger als die Hälfte.

Die weißrussische Opposition bekam den Sacharow-Preis in Brüssel

Brüssel - Am Mittwoch ist in Brüssel der Sacharow-Preis verliehen worden. Das Europa-Parlament vergab den Preis an die Opposition in Weiß-Russland. Die Politikerin Swetlana Tichanowskaja nahm den Preis entgegen. Sie ist die Anführerin der Opposition und musste aus Weiß-Russland flüchten. Mit dem Sacharow-Preis will man die Opposition unterstützen. Denn in Weiß-Russland soll es einen friedlichen Macht-Wechsel geben.

Der Sacharow-Preis ist nach einem Physiker aus Russland benannt. Andrej Sacharow setzte sich in Russland für die Demokratie ein. Dafür erhielt er auch im Jahr 1975 den Friedens-Nobelpreis.

Erklärung: Opposition

Mit Opposition bezeichnet man Menschen und Parteien, die nicht in der Regierung sind. Oft sind sie gegen die Regierung.

Erklärung: Nobelpreis

Der Nobelpreis ist eine von den wichtigsten Auszeichnungen auf der Welt. Jedes Jahr werden 5 Nobelpreise vergeben. Für Medizin, Physik, Chemie, Literatur und für den Einsatz um Frieden in der Welt.

Fast ein Drittel aller Wiener sind Ausländer

Wien - In Wien leben viele Menschen, die nicht österreichische Staatsbürger sind. Fast ein Drittel der Wiener sind Ausländer, nämlich 31 Prozent.

Rund die Hälfte der Schüler in Wien hat Deutsch nicht als Muttersprache. Für solche Kinder will man in Wien nun mehr tun. Man will ihnen schon im Kindergarten beim Deutsch lernen helfen. Das hat Christoph Wiederkehr gesagt. Er ist der Wiener Stadtrat für Integration und Bildung.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++