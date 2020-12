Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Die Corona-Impfungen fangen nach Weihnachten an

Wien - In Österreich fangen die Impfungen gegen den Corona-Virus schon kurz nach Weihnachten an. Am 27. Dezember geht es mit den Impfungen los. Das hat der Bundeskanzler Sebastian Kurz gesagt.

Am 27. Dezember fangen alle EU-Länder gleichzeitig mit den Corona-Impfungen an.

Der Wiener Stadtrat Hacker will wieder Sport mit Zuschauern

Wien - Sport-Veranstaltungen sollen langsam wieder für Publikum offen sein. Das wünscht sich der Peter Hacker. Hacker ist Gesundheits-Stadtrat von Wien. Er sagt, dass man Sport-Stätten schon jetzt öffnen kann, wenn man es klug macht. Hacker glaubt aber nicht, dass es bald volle Fußball-Stadien geben wird.

Hacker will auch, dass überhaupt mehr Sport möglich wird. Es stört ihn, dass man Ski-Fahren darf, aber andere Sportarten nicht möglich sind. Der Sport-Minister Werner Kogler ist aber gegen die Vorschläge von Hacker.

Der Österreicher Josef Aschbacher wird neuer ESA-Chef

Wien/Paris - Der Österreicher Josef Aschbacher wird der neue Chef der Europäischen Weltraum-Organisation ESA. Aschbacher ist 58 Jahre alt. Er kommt aus Tirol und arbeitet schon länger bei der ESA.

Aschbacher hat die Wahl zum ESA-Chef gegen Bewerber aus Spanien und Norwegen gewonnen. Bis jetzt war noch nie ein Österreicher Chef der ESA.

Erklärung: ESA

Der Name ESA ist eine Abkürzung von "European Space Agency". Das ist Englisch und bedeutet "Europäische Raumfahrt-Agentur". Die ESA beschäftigt sich mit Raumfahrt in Europa.

22 europäische Länder sind Mitglieder der ESA. Mehr als 2.000 Menschen arbeiten bei der ESA.

In Salzburg bekommen die Fiaker-Pferde ab 30 Grad frei

Salzburg/Wien - In der Stadt Salzburg gibt es Fiaker. Fiaker sind Pferde-Kutschen. Damit fahren viele Touristen im Sommer gern durch die Stadt und lassen sich vom Kutscher die Sehenswürdigkeiten zeigen. Die Fiaker fahren auch dann, wenn es sehr heiß ist. Tierschützer halten das für Tier-Quälerei. Nun hat Salzburg beschlossen, dass die Pferde ab 30 Grad frei bekommen. Bisher bekamen die Pferde erst als 35 Grad frei.

Die Tierschützer wünschen sich jetzt, dass auch in Wien die Fiaker-Pferde schon ab 30 Grad frei haben. In Wien bekommen Pferde nämlich erst ab 35 Grad frei.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++